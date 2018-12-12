Kuveyt "Yemen'de savaşı bitirecek anlaşmanın ev sahipliğine" hazır

KUVEYT (AA) - Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, tarafların çözüme ulaşması halinde Yemen'deki savaşı bitirecek anlaşmanın imza törenine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah, ülkesini ziyaret eden Avusturyalı mevkidaşı Karin Kneissl ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Şeyh Sabah, "Savaşı bitirmek, barışa ulaşmak ve Kuveyt'in ev sahipliğini yapmasını umduğumuz anlaşmayı imzalamak için uygun olduğunu düşündükleri zaman Yemenli kardeşlerimizin yanında olmaya hazırız." dedi.

Ülkesinin 2 yıl önce Yemen müzakerelerine 100 gün boyunca ev sahipliği yaptığını hatırlatan Şeyh Sabah, "Yemen krizini bitirmek için siyasi çözümden başka bir alternatif olduğuna inanmıyoruz." diye konuştu.

-"Diyalogdan başka seçenek yok"

Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl de Yemen krizinin çözümü için diyalogdan başka seçenek olmadığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Yemen istişare toplantıları, 6 Aralık'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de başlamıştı.

Yemen hükümeti ile Husilerin hazır bulunduğu, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in yürüttüğü görüşmelerde, esir ve tutukluların serbest bırakılması, Hudeyde'deki çatışmalar, Merkez Bankası'nın durumu, Taiz ablukası, insani yardımların ulaştırılması ve Sana Havalimanı'nın durumu gibi taraflar arasındaki tartışmalı meseleler masaya yatırılıyor.

Esir ve tutukluların serbest bırakılması konusunda ilerleme kaydedilen istişare toplantılarında bugün son görüşmelerin yapılması, heyetlerin perşembe günü İsveç'ten ayrılması bekleniyor.



- Yemen'de diyalog çabaları



Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan 3'üncü turun ardından 2 yıl önce sekteye uğramıştı.

İki yıl aradan sonra 6 Eylül'de Cenevre'de yapılması planlanan Yemen konulu istişare toplantıları, Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.