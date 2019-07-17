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Kuveyt Türk'ün teknoloji şirketi Architecht, en hızlı büyüyen bilişim şirketi

Kısa sürede bankacılık sektöründe yeni teknolojilerin adresi haline gelen Architecht, 2020 yılına kadar 20'den fazla ülkeye 120 milyon TL'lik yazılım ihracatı gerçekleştirecek

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:48
Kuveyt Türk'ün teknoloji şirketi Architecht, en hızlı büyüyen bilişim şirketi

İSTANBUL(AA) - Kuveyt Türk tarafından kurulan teknoloji şirketi Architecht Bilişim, bu yıl 20'ncisi düzenlenen Bilişim 500'de, "Son Yılda En Fazla Büyüyen Bilişim Şirketi" ödülüne layık görüldü.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, bankanın Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen ürün ve hizmetlerin ulusal ve uluslararası arenada pazarlanması hedefiyle kurulan teknoloji şirketi Architecht Bilişim, kısa sürede Türkiye'nin ilk 500 bilişim şirketinin arasına adını yazdırmayı başardı.

Çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Architecht Bilişim, BThaber tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Bilişim 500'de, "Son Yılda En Fazla Büyüyen Bilişim Şirketi" ödülünü almaya hak kazandı.


- "Bankacılık sektöründe yeni teknolojilerin adresiyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Architecht Genel Müdürü Mücahit Gündebahar, araştırma, geliştirme, teknoloji ve yenilik konusunda Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından biri olma vizyonuyla hareket ettiklerini belirterek, Türkiye'de bankacılık sektörünün ilk Ar-Ge merkezini 2010 yılında hayata geçiren Kuveyt Türk'ün "iki Ar-Ge merkezine sahip tek banka" unvanını elinde bulundurduğunu vurguladı.

Ar-Ge merkezlerinde ürüne dönen birçok projeyi, 2015 yılında kurdukları Architecht aracılığıyla geliştirip satışa sunduklarını aktaran Gündebahar, "Kısa sürede bankacılık sektöründe yeni teknolojilerin adresi haline gelen şirketimizin ana uzmanlık alanları arasında finansal teknolojiler, güvenlik teknolojileri, alternatif kanal çözümleri, yazılım geliştirme, destek ve danışmanlık hizmetleri yer alıyor. Bir teknoloji ihracatçısı olarak yurt dışına milyon dolarlar seviyesinde satış gerçekleştirmeyi başaran Architecht’in, ‘Son Yılda En Fazla Büyüyen Bilişim Şirketi’ ödülüne layık görülmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


- Architecht aracılığıyla 20 ülkede BOA kullanılacak


Verilen bilgiye göre, gelecek 10 yılın teknolojileri ve iş ihtiyaçları gözetilerek Kuveyt Türk’ün Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen, dünyanın ilk uçtan uca bütünleşik ve çok kanallı katılım bankacılığı paketi BOA Bankacılık Platformu, Architecht şirketinin en önemli ürünlerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Platform, aralarında Nijerya, Malezya, Endonezya ve Mısır'ın da bulunduğu 20 ülkedeki 60'tan fazla bankaya ihraç edildi. 2020'ye kadar yaklaşık 120 milyon TL’lik yazılım ihracatı gerçekleştirecek olan Architecht, bu yatırımla ilgili çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Kuveyt Türk, tamamı Türk mühendislerden oluşan Ar-Ge ekibiyle yurt içinde ve dışında ilklere imza atıyor. BOA Bankacılık Platformu’nun yanı sıra insansız bankacılık şubesi XTM, Türkiye’de katılım bankacılığında bir ilk olan dijital bankacılık platformu Senin Bankan, yine Türkiye’de bir ilk olan kira sertifikası (sukuk) halka arz işleminin uygulama modülü, Altın Veren ATM gibi dijitalleşme eksenli çalışmalar Kuveyt Türk’ün Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen projeler arasında yer alıyor.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:48
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