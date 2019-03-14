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Kuveyt Türk'ten turizmcilere özel finansman paketi

Banka, 50 milyon yabancı turist hedefiyle 2019'a başlayan turizm sektörüne yönelik özel bir finansman paketi hazırladı- Turizm İşletme Finansmanı, tesislerin ihtiyaç duyduğu malzemeleri, ekipman ve ürünlerin teminini sağlarken, Otel Yenileme Finansmanı, sezon öncesinde yapılacak tadilat ve benzeri işlerdeki giderleri karşılamada kullanılıyor- İşletmeler, binek ve ticari araçlarının finansmanı için de Turizm Araç Finansmanı hizmetinden yararlanabiliyor

14 Mart 2019 Perşembe 10:31
Kuveyt Türk'ten turizmcilere özel finansman paketi

İSTANBUL (AA) - Geliştirdiği ürün ve hizmetlerle reel ekonomiyi destekleyen Kuveyt Türk Katılım Bankası, 50 milyon yabancı turist hedefiyle 2019'a başlayan turizm sektörüne yönelik özel bir finansman paketi hazırladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk Katılım Bankası, geliştirdiği ürün ve hizmetlerle reel ekonominin desteklenmesine ve işletme faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Banka, bu doğrultuda turizmcilere, sezonda ödemeli turizm finansmanı ve esnek ödemeli kredi kartı hizmeti sunmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Türkiye’de turizmin son yıllarda giderek çeşitlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, binlerce yıllık tarihi, doğa güzellikleri ve kültür zenginliğinin yanı sıra son yıllarda sağlıktan spora uzanan turizm çeşitleriyle de dünyanın dört bir yanından turist ağırlıyor. Sektör, 2019’a 50 milyon yabancı turist hedefiyle başladı. Biz de turizm işletmelerimizin bu hedefine katkıda bulunmak amacıyla 'yüksek sezon' diye tabir edilen yaz dönemi başlamadan önce turizm finansmanı paketi hazırladık. Sezonda ödemeli finansmanımız ve esnek ödemeli kredi kartımızla turizm sektöründe hizmet veren işletmecilerin yanındayız."


- Turizmcilere 3 özel finansman


Kuveyt Türk tarafından turizm sektöründe hizmet veren işletmelere özel oluşturulan turizm finansmanı paketinde 3 seçenek sunuluyor. Turizm İşletme Finansmanı, tesislerin ihtiyaç duyduğu malzemeleri, ekipman ve ürünlerin teminini sağlarken, Otel Yenileme Finansmanı, sezon öncesinde yapılacak tadilat ve benzeri işlerdeki giderleri karşılamada kullanılıyor. İşletmeler, binek ve ticari araçlarının finansmanı için de Turizm Araç Finansmanı hizmetinden yararlanabiliyor.

Kuveyt Türk'ün ayrıcalıklı ürünlerinden Business Plus Kart ise turizmcilere ihtiyaçlarını finanse etme ve kendi nakit akışlarına göre ödeme planları oluşturma imkanı sağlıyor. Business Plus Kart ile kart limitinin yüzde 10’u kadar takastaki çek ve vergi ödemeleri gerçekleştirilebiliyor.


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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:31
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