Kuveyt Türk’ten işletmelere destek

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aldığı kararın ardından kurumsal-ticari şirketler ve KOBİ’lere yönelik Türk Lirası finansmanlarında, her vade diliminde 400 baz puanlık indirime gitti.

Kuveyt Türk açıklamasında, bankanın daha önce yaptığı açıklamada konut ve araç finansmanlarında kar oranını düşürdüğü, tüm vade seçeneklerinde kâr oranlarını konutta 1,47’ye, araçta ise 1,65’e çektiği anımsatıldı.

Kuveyt Türk'ün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aldığı kararın ardından kurumsal-ticari şirketler ve KOBİ’lere yönelik Türk Lirası finansmanlarında, her vade diliminde 400 baz puanlık indirime gittiği bildirilen açıklamada, finansmanlar hakkında daha detaylı bilgilere bankanın internet sitesi https://www.kuveytturk.com.tr/kobi/finansman-urunleri üzerinden veya şubelerden ulaşmanın mümkün olduğu kaydedildi.