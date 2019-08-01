0553 313 94 23

Kuveyt Türk’ten ilk yarıda 601 milyon TL net kâr

Kuveyt Türk, yılın ilk yarısında yüzde 25 artışla 601 milyon TL net kar elde etti - Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan: - “Başarılı geçen ilk çeyreğin ardından yılın ilk yarısını da hedeflerimiz üzerinde bir büyümeyle kapattık. Ekonomi yönetiminin düzenlemeleriyle birlikte bankacılık sektöründeki yatay seyir yılın ikinci yarısında yukarı yönlü ivmelenecektir” - “İlk yarı verileriyle birlikte yıl sonuna kadar ulaşacağımızı öngördüğümüz 85 milyar TL aktif büyüklük tutarının üzerine çıktık. 1 milyar TL’nin üzerinde net kâr hedefimize de sağlam adımlarla yaklaşıyoruz”

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:01
Kuveyt Türk’ten ilk yarıda 601 milyon TL net kâr

İSTANBUL (AA)- Kuveyt Türk, 2019 yılının ilk yarısına dair finansal sonuçlarına göre, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artışla 601 milyon TL net kâr elde ederek istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Kuveyt Türk’ten yapılan açıklamaya göre, banka toplanan fon büyüklüğünü 2018 yıl sonuna göre yüzde 28 artışla 69,2 milyar TL’ye çıkardı. Kullandırılan fon büyüklüğü ise yüzde 10,6 artışla 52,9 milyar TL’ye ulaştı.

Öz varlıklarını 6 milyar TL, aktif büyüklüğünü ise 87 milyar TL’ye yükselten banka, aktif büyüklük açısından katılım bankaları arasında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, başarılı geçen ilk çeyreğin ardından yılın ilk yarısını da hedeflerinin üzerinde bir büyümeyle kapattıklarını belirterek, ekonomi yönetiminin düzenlemeleriyle birlikte bankacılık sektöründeki yatay seyrin yılın ikinci yarısında yukarı yönlü ivmeleneceğini aktardı.

Reel ekonominin desteklenmesi ve büyümenin finansmanına katkı sağlamak için yaptıkları çalışmalara hız kazandıracaklarını ifade eden Uyan, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın indirim kararı sonrası, işletmelere yönelik Türk lirası finansman oranlarımızı indirirken konut ve araç finansmanı kullanmak isteyen bireysel müşterilerimiz için ise tüm vade seçeneklerinde kâr oranlarımızı aşağı çektik. Diğer taraftan banka olarak, ilk yarı verileriyle birlikte yıl sonuna kadar ulaşacağımızı öngördüğümüz 85 milyar TL aktif büyüklük tutarının üzerine çıktık. 1 milyar TL’nin üzerinde net kâr hedefimize de sağlam adımlarla yaklaşıyoruz.” ifadelerinde bulundu.

- İhracata destek için yeni paket


Uyan, ihracatı desteklemek ve ülkeye döviz girdisini artırmak amacıyla ocak ayında hayata geçirdikleri İhracat Destek Paketi’nin büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Açıkladığımız paket ile hedeflerimizi aşarak yaklaşık 500 milyon dolarlık bir hacme ulaştık. İhracatçılarımızın yoğun ilgi ve talebi üzerine kampanyamızı devam ettirme kararı aldık. 300 milyon dolarlık limitle 1 Ekim 2019’a kadar devam edecek yeni bir paket açıkladık. İhracat yapan müşterilerimizin ihtiyaçlarını analiz ederek kendilerine en uygun oran ve vade seçeneklerini sunuyoruz. İhracat bedeli taahhüdü almak kaydıyla 6 aya kadar ödemesiz olmak üzere 36 aya varan vadelerle finansman kullandırarak ihracatçımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Paketimizin yeni etabında kâr oranlarımızı da indirdik. Yeni dönemde Euro’da aylık yüzde 0,26, dolarda ise aylık yüzde 0,35’ten başlayan kâr oranlarıyla finansman desteği verebiliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu dönemde Eximbank’ın Kısa Vadeli Alacak Sigortası’na entegre olan ilk katılım bankası olduklarını ifade eden Uyan, “Eximbank, yurt dışı satışa yönelik alacakların tahsilatını kolaylaştırmak amacıyla ihracatçıların alacaklarını ticari ve politik risklere karşı sigortalıyor. Bankalar da bu sigorta poliçesini teminat kabul edip ihracatçılarına finansman sağlıyor. Bu sisteme dahil olan ilk katılım bankası olarak bundan böyle mal mukabili ihracat yapan tüm ihracatçılarımızın da yanındayız.” yorumunu yaptı.

- Sektörlere özel finansmanlar

Uyan, farklı sektörlere özel finansman paketleri oluşturduklarını belirterek, yeni yıla 50 milyon yabancı turist hedefiyle başlayan turizmcilere yönelik sezonda ödemeli turizm finansmanı ve esnek ödemeli kredi kartı imkanı sunduklarını kaydetti.

Çiftçilere özel Tohum Kart ile de tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ürün, ekipman, tohum ve fide alımlarında ödemeleri hasat dönemine kadar ertelediklerini kaydeden Uyan şunlara dikkati çekti:

“Teknoloji, inovasyon ve dijital dönüşüm ekseninde geliştirdiği ürün ve hizmetlerle müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Kuveyt Türk, yeni mobil uygulaması TradePlus ile yatırım fonları, hisse senetleri, döviz, altın, gümüş gibi yatırım araçlarını cebe taşımaya başladı. Hafta içi her gün 24 saat, uluslararası faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde hazine yatırım ürünlerinin takibine, anlık fiyatlarla işlem yapmaya ve alım-satım emri vermeye olanak tanıyan TradePlus, müşterilerin hesaplarıyla entegre çalışan yenilikçi bir teknolojiyle müşteri deneyimini üst seviyeye taşıyor. Dijital bankacılıkta bir milyon müşteriye ulaşan Kuveyt Türk, ülke genelinde 418 şubesinde verdiği hizmetleri uçtan uca dijital bir ortamda da sunuyor.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:01
  1. Kuveyt Türk
  2. Kuveyt Türk Genel MüdürUfuk Uyan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuklar dijitalden uzakta doğal yaşamı tanıyacak
    1. Çocuklar dijitalden uzakta doğal..
    2. Yaz Kur’an Kursları arası futbol..
    3. Muş Belediyesi Ağustos Ayı Meclis..
    4. Kütahyalı şehit ailesinden AYM’nin..
    5. Hollandalı turistler Oltu’ya hayran..
    6. Bu 7 belirti varsa şeker hastası..
    7. Şehit ailesinden Anayasa Mahkemesi'ne..
    8. Kuzey Koreli asker Güney'e iltica etti
    9. ANALİZ - ABD-İran geriliminde Haşdi..
    10. Ziya Sözen: “AYM’nin açıkladığı..
    11. Tuşba’da ’Birimler Arası Futbol..
    12. Göztepe’de yerliler atacak, yabancılar..
    13. İstanbul’da Temmuz ayında perakende ve..
    14. Başkan Çınar Kızılay’a kurban..
    15. Yazın sağlıklı kalmanın 10 kuralı
    16. Yunus Emre’yi ağabeyi öldürüp ilaçlama..
    17. TBMM Obezite ile Mücadele Alt..
    18. KKTC’deki iş kazasında bakanlık..
    19. Kaymakam Şener’den köy ziyaretleri
    20. Otomobilin çarptığı yaya öldü
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'