Kuveyt Türk’ten 500 öğrenciye staj ve eğitim

Katılım Bankası Kuveyt Türk, son 10 yıldır sürdürdüğü Bankada Kampüs programı kapsamında üniversite öğrencilerine yalnızca yaz döneminde değil yıl boyunca özel bir staj ve eğitim programı uyguluyor. Bankada Kampüs programını istihdama yönelik uzun vadeli işe alım ve sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdiklerini vurgulayan Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, her yıl yaklaşık 500 üniversite öğrencisinin bu programdan yararlandığını belirtti.

Aslan Demir, geleceğin bankacılarını yetiştirmek üzere özel bir eğitim ve çalışma programı uyguladıklarını dile getirerek, “Bankada Kampüs programını istihdama yönelik uzun vadeli işe alım ve sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Bankada Kampüs kapsamında belirli bir başvuru tarihi bulunmuyor. Üniversitelerin üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyan öğrenciler, yılın her döneminde başvuru yapabiliyor. Gençler, nitelikleri doğrultusunda ve kurumumuzun ihtiyaçları çerçevesinde Türkiye genelindeki şubelerimizde veya genel müdürlük birimlerimizde çalışabiliyor” dedi.

Bankada Kampüs uygulamasından her yıl yaklaşık 500 öğrencinin yararlandığını dile getiren Aslan Demir, “Takım çalışmasına uygun, katılım bankacılığı prensiplerini benimseyen, iletişim kabiliyeti güçlü ve potansiyeli yüksek üniversite öğrencilerinin Bankada Kampüs programına başvurmalarını bekliyoruz. Faaliyet alanımız gereği öncelikli tercihimiz, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi bölümlerde okuyan öğrencilerdir. Bankada Kampüs, öğrencilerin talebi ve karşılıklı anlaşma doğrultusunda üçüncü sınıftan başlayıp mezuniyete kadar sürüyor. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere, mezuniyet sonrasındaki görüşmelerin ardından hem şubelerde hem de genel müdürlük kadrolarında öncelikli istihdam imkânı sunuyoruz” diye konuştu. Üniversite 3 ve 4. sınıf öğrencileri, http://www.katilbize.com adresi üzerinden özgeçmişlerini oluşturarak Kuveyt Türk Bankada Kampüs programına başvurularını gerçekleştirebiliyor.