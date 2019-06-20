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Kuveyt Türk TradePlus ile piyasalar 24 saat cepte

Kuveyt Türk, yeni mobil uygulaması TradePlus ile yatırım fonları, hisse senetleri, döviz, altın, gümüş gibi yatırım araçlarını cebe taşıyor

20 Haziran 2019 Perşembe 12:38
Kuveyt Türk TradePlus ile piyasalar 24 saat cepte

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, TradePlus ile yatırım fonları, hisse senetleri, döviz, altın, gümüş gibi yatırım araçlarını tek platformda cebe taşıyor.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, katılım bankası Kuveyt Türk, geliştirdiği ürün ve hizmetlerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bankanın son yeniliklerinden biri de, piyasaları cebe taşıyan mobil uygulama TradePlus.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Ahmet Albayrak, TradePlus ile tüm faizsiz Hazine yatırım ürünlerini tek platformda topladıklarını belirterek, "Kuveyt Türk olarak müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimizin kalitesini teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmalarımızla her geçen gün daha da artırıyoruz. Hayata geçirdiğimiz mobil uygulamamız TradePlus ile bireysel ya da tüzel olsun tüm müşterilerimiz yatırım fonları, hisse senetleri, döviz, altın, gümüş gibi yatırım ürünlerini kolaylıkla takip edebiliyor, anlık fiyatlarla işlem yapabiliyor ve alış-satış emri verebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hafta içi her gün 24 saat boyunca piyasaları izleyip işlem yapma imkanı sunan TradePlus uygulamasını geliştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Albayrak, müşterilerin borsa, sermaye piyasaları ve emtia piyasalarında daha geniş ürün yelpazesine daha kolay ve güvenli bir şekilde ulaşmaları için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini ve çok yakında müşterilerin, TradePlus’ta kira sertifikaları (sukuk) ve forward işlemlerini de gerçekleştirebileceklerini kaydetti.

TradePlus mevcut hesaplarla entegre bir şekilde çalışırken yapılan işlemler müşterinin hesabına yansıyor. Yatırım fonu, hisse senedi, 5/24 anlık kurlarla döviz ve kıymetli maden işlemleri yapılabiliyor. Alım-satım emri verilebilmekte. Emir verildiğinde banka kuru, müşteri tarafından belirlenen kur seviyesine geldiğinde işlem gerçekleşiyor ve e-postayla bilgilendirilme yapılıyor. Döviz ve kıymetli maden ürünlerine yönelik gelişmiş grafik teknolojisi ve teknik analiz araçları kullanılabiliyor. Piyasa haberleri takip edilip paylaşılabiliyor. Alarm özelliği sayesinde döviz kuru belirlenen seviyeye geldiğinde bildirim alınabiliyor. Uygulama Android veya iOS işletim sistemli tüm akıllı telefonlara indirilebilir. Henüz Kuveyt Türk müşterisi olmayanlar, uygulamayı telefonlarına indirdikten sonra “Müşteri ol” menüsü üzerinden müşteri olup uygulamayı kullanmaya hemen başlayabilmekte.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:38
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  2. TradePlus

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