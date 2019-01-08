Kuveyt Türk, Şanghay Altın Borsası'na Türkiye'den üye olan ilk kurum oldu

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, Şanghay Altın Borsası'na (Shanghai Gold Exchange) Türkiye’den kabul edilen ilk kurum oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin öncü ve inovatif katılım bankası Kuveyt Türk yeni yılla birlikte bir ilke daha imza attı.

Kuveyt Türk, Çin’in Şanghay Altın Borsası’nın 74 uluslararası üyesinden biri oldu. Dünyada en yüksek fiziki altın talebinde bulunulan Çin piyasasına Türkiye’den kabul edilen ilk kurum olan Kuveyt Türk, ilk fiziki işlemini yeni yılın ilk işlem günü 2 Ocak 2019'da gerçekleştirdi.





- "Ülkemiz ve bankamız için önemli bir kilometre taşı"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Albayrak, Şanghay Altın Borsası’na Türkiye’den üye olan ilk kurum olmalarının yanı sıra bu üyelikle, dünya genelindeki tüm katılım bankaları arasında bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2019 yılının ilk işlem gününde Şanghay Altın Borsası’nda fiziki işlem yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyada en yüksek altın talebinin bulunduğu Çin’de yıllık bin tondan fazla ithalat gerçekleşen Şanghay Altın Borsası’nın 74 üyesinden biri olmak, hem ülkemiz hem de bankamız adına çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. Kuveyt Türk olarak 2018 yılında 450 milyon dolardan fazla altın ihracatı gerçekleştirdik. Bu üyelik ile 2019 yılında ülkemiz ihracat rakamlarına daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz."





- "Altında uluslararası işlem hacmimiz artacak”





Albayrak, yurt içi piyasanın yanı sıra global altın piyasalarında da işlem gerçekleştirdiklerini aktararak, "Bankamızın yıllık fiziki altın işlem hacminin yaklaşık yüzde 20’si uluslararası pazarlarda gerçekleşiyor. Avrupa, Asya ve Avustralya kıtalarında uluslararası standartlara uyumlu kuruluşlarla işlem gerçekleştiriyoruz. Şanghay Altın Borsası’na üyeliğimiz, uluslararası piyasalardaki işlem hacmimizi daha da genişletmemize olanak tanıyacak." ifadelerini kullandı.





- Kuveyt Türk, altın bankacılığında ilklere imza atıyor





Verilen bilgiye göre, İstanbul Altın Borsası’nda (İAB) ilk ve tek katılım bankası olarak gram üzerinden altın satışına 2007 yılında başlayan Kuveyt Türk, söz konusu tarihten itibaren altın bankacılığı alanında yurt içinde ve dışında pek çok ilke imza attı. 2011 yılında Londra Külçe Piyasası Birliği’ne (LBMA) "uzman" statüsünde kabul edilen ilk ve tek Türk bankası, dünya genelinde ise ilk katılım bankası olan Kuveyt Türk, bu üyeliğin ardından yurt dışındaki altın piyasasında faaliyetlerini artırdı.



Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda 2018’de yapılan standart altın işlemlerinin yüzde 25’inden fazlasını tek başına gerçekleştiren Kuveyt Türk, altın mevduat hesapları bakımından katılım bankaları arasında yüzde 56’lık payla ilk, tüm bankalar arasında ise yüzde 12’lik payla üçüncü sırada yer alıyor.

Kuveyt Türk, şubelerinden gerçekleştirdiği altın toplama günleri kapsamında son bir yıl içinde yaklaşık 2 ton, toplamda ise 15 tonun üzerinde altını ülke ekonomisine kazandırdı.