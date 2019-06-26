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Kuveyt Türk müşterileri PttMatik’lerde işlem ücreti ödemiyor

Kuveyt Türk müşterileri PttMatik’ten para çekme, para yatırma ve bakiye sorgulama işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyor

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:45
Kuveyt Türk müşterileri PttMatik’lerde işlem ücreti ödemiyor

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk müşterileri, PttMatik’ler aracılığıyla ücretsiz para çekip yatırabiliyor ve bakiyelerini sorgulayabiliyor.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, müşterilerine daha iyi hizmet vermek için PTT ile iş birliği gerçekleştiriyor. Kuveyt Türk müşterileri, PttMatik’ler aracılığıyla ücretsiz para çekip yatırabiliyor ve bakiyelerini sorgulayabiliyor.Kuveyt Türk müşterileri PttMatik’lerden günlük bin TL’ye kadar para çekip yatırabilirken ihtiyaç duydukları her an bakiyelerini öğrenebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, PttMatik’ler aracılığıyla hiçbir banka ATM’sinin bulunmadığı yerlerde dahi müşterilerine hizmet verdiklerini belirterek, "Kuveyt Türk olarak müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini en üst düzeyde tutmak için pek çok çalışma yürütüyoruz. Bu bağlamda PTT ile gerçekleştiğimiz iş birliğiyle müşterilerimize, şubelerimizin olmadığı yerlerde dahi 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyoruz. Müşterilerimiz PttMatik’leri tıpkı Kuveyt Türk ATM’lerini kullanır gibi rahatça kullanıyor ve hiçbir işlem ücreti ödemiyor. 2019 yıl sonuna kadar tüm müşterilerimiz bu hizmetten ücretsiz olarak faydalanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:45
  1. Kuveyt Türk

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