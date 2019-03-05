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Kuveyt Türk mobil şubesini yeniledi

Mobil şubesini yenileyen Kuveyt Türk, yeni dönemde mobil şube, Face ID ve Touch ID özelliğiyle kullanıcıların giriş güvenliklerini bir kat daha artırdı.

05 Mart 2019 Salı 12:28
Kuveyt Türk mobil şubesini yeniledi

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, yenilediği mobil şubesiyle müşterilerinin hayatını daha da kolaylaştıracak.

Kuveyt Türk'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, mobil şubesini yenileyen banka, yeni dönemde mobil şube, Face ID ve Touch ID özelliğiyle kullanıcıların giriş güvenliklerini bir kat daha artırdı.

Yeni arayüzüyle mobil şube, en çok yaptığı bankacılık işlemlerine göre her kullanıcıya ekranını kişiselleştirme imkanı da sunuyor.

Kuveyt Türk müşterilerinin bankacılık işlemlerini daha kolay ve daha güvenli bir şekilde yapabilmesi için yeni özellikler eklenen mobil şube hayatı kolaylaştıran hizmetler sunuyor.

Giriş ve ana sayfası yenilenen mobil şube, yeni yüzüyle kullanıcılara varlıklarını, son hareketlerini, finansmanlarını, kartlarını ve hesaplarını ana ekranda görebilme ve sıralayabilme olanağı sunarken, müşteriler hesabına gelen ve hesabından giden para transferleri hakkında anında mobil bildirimle haberdar ediliyor.

Kullanıcıların doğum günü gibi özel günlerini de unutmayan mobil şube, kişisel konum özelliği sayesinde 81 ilde 81 farklı yüzüyle kullanıcılarla buluşuyor.

Uygulamaya yeni eklenen Face ID ve Touch ID özellikleriyle iOS kullanıcıları, işlem yapmak için yüz tanıma teknolojisi ve parmak izi okuma ile ikinci doğrulama yaparak daha güvenli bir şekilde işlem yapabiliyor.

Anında şifre/şifremi unuttum, sim bloke kaldır menüleri sayesinde mobil şubeden ilk kez şifre almak, şifre değiştirmek ya da sim blokesini kaldırmak da anında mümkün oluyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:28
  1. Kuveyt Türk

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