Kuveyt Türk, İstanbul'da altın toplamaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, aralık ayı boyunca da İstanbul'da Altın Toplama Günleri düzenleyecek.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ve altın sahipleri için tasarruf ve kazanç sağlamak için öncü çalışmalar gerçekleştiren banka, Altın Toplama Günleri'ne aralıkta da devam edecek.

Evinde altın bulunduranlara banka güvencesi, saklama maliyetinden kurtulma, çalınma riskini ortadan kaldırma avantajları sunan banka, altın üzerinden kar elde etmek isteyenlere ise altın katılma hesapları sunuyor.

Banka bu kapsamda, 10-14 Aralık'ta Şirinevler, Pendik, Sütçü İmam, Fatih, Sultanbeyli, 10 Aralık'ta Çeliktepe, Gültepe ve Yeşilpınar, 12 Aralık'ta Çiftlik Bağcılar, 13 Aralık'ta Sultançiftliği, Kavacık ve Avcılar, 14 Aralık'ta Metrokent, Mahmutbey Yolu, Üsküdar, Eyüp, Çağlayan, Bağcılar, Maltepe, Esenyurt Çarşı, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu Çarşı şubelerinde Altın Toplama Günleri düzenleyecek.

Altın Toplama Günleri kapsamında, vatandaşlar çeyrek, yarım, cumhuriyet, bilezik ve kolye benzeri ziynet altınlarını belirtilen Kuveyt Türk şubelerine getirebilecek. Burada eksperler tarafından kontrol edilen altınlar, daha sonra 995/1000 gram saf altın olarak cari veya ziynet altın katılma hesabına yatırılacak.

Kuveyt Türk'ün yanı sıra gerçek kişiler için 100 bin liraya kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altına alınan altın hesapları ile yastık altındaki altınlar çalınma gibi risklere karşı güvende olurken, sahiplerine de tasarruf ve kazanç sağlıyor.

Altın bankacılığı alanında sunduğu inovatif ürün ve hizmetleriyle Türkiye'de ilklere imza atan Kuveyt Türk, 2011'den bugüne kadar yaklaşık 14 ton altını ülke ekonomisine kazandırdı.