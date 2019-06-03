Kuveyt Türk her yıl 500 öğrenciye staj ve eğitim imkanı sunuyor

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Tür'ün Bankada Kampüs uygulamasından her yıl yaklaşık 500 öğrenci yararlanıyor.

Kuveyt Türk'ün açıklamasına göre, banka yalnızca belli bir dönemde ve yaz aylarında değil tüm yıl boyunca üniversite öğrencilerine yönelik özel bir staj ve eğitim programı uyguluyor.

Üniversite üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, “www.katilbize.com” adresi üzerinden öz geçmişlerini oluşturarak Kuveyt Türk Bankada Kampüs programına başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Bankada Kampüs öğrencileri, Kuveyt Türk çalışanlarının sahip olduğu birçok sosyal imkandan faydalanabiliyor.

Öğrencilerin işe geldikleri gün sayısınca yemek kartlarına yükleme yapılıyor, servis imkanı sağlanıyor ve sigortaları yatırılıyor. Ücretlendirme ise öğrencilerin işe geldikleri gün sayısına göre değişiklik gösteriyor. Banka, programa devam etmek için haftada en az bir gün katılım şartı arıyor. Öğrenciler, ayda 14 iş gününü geçmemek şartıyla banka ortamında çalışabiliyor. Vize ve final dönemlerinde ise esnek bir program uygulanıyor.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Bankada Kampüs programından bugüne kadar 2 bin 635 öğrenci yararlandı. Yarı zamanlı olarak çalışan Bankada Kampüs öğrencilerinden 717'si mezun olduktan sonra tam zamanlı olarak işe alındı. Kuveyt Türk, Bankada Kampüs öğrencilerinin en az üçte birini mezuniyet sonrasında istihdam etmeyi hedefliyor.

Öğrenciler, Bankada Kampüs programı boyunca Temel Bankacılık Eğitimi, Katılım Bankacılığı Eğitimi, Kişisel Gelişim Eğitimi, Kredi, Satış, Dış Ticaret Eğitimleri ile Proje Bazlı Eğitim ve Uygulamalar başta olmak üzere birçok eğitime katılabiliyor. Öğrenciler, bu eğitimlere ek olarak bulundukları birim içerisindeki eğitimlere de katılıp mevcut projelerde görev alma fırsatı buluyor.

- "Öğrencileri nitelikleri doğrultusunda eğitiyoruz"

Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, staj programları Bankada Kampüs'ü son 10 yıldır başarıyla uyguladıklarını belirtti.

Geleceğin bankacılarını yetiştirmek üzere özel bir eğitim ve çalışma programı uyguladıklarını kaydeden Demir, "Bankada Kampüs programını istihdama yönelik uzun vadeli işe alım ve sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Bankada Kampüs kapsamında belirli bir başvuru tarihi bulunmuyor. Üniversitelerin üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyan öğrenciler, yılın her döneminde başvuru yapabiliyor. Gençler, nitelikleri doğrultusunda ve kurumumuzun ihtiyaçları çerçevesinde Türkiye genelindeki şubelerimizde veya genel müdürlük birimlerimizde çalışabiliyor." ifadelerini kullandı.

- "Öncelikli istihdam imkanı sunuyoruz"

Aslan Demir, uygulamadan her yıl yaklaşık 500 öğrencinin yararlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Takım çalışmasına uygun, katılım bankacılığı prensiplerini benimseyen, iletişim kabiliyeti güçlü ve potansiyeli yüksek üniversite öğrencilerinin Bankada Kampüs programına başvurmalarını bekliyoruz. Faaliyet alanımız gereği öncelikli tercihimiz, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi bölümlerde okuyan öğrencilerdir. Bankada Kampüs, öğrencilerin talebi ve karşılıklı anlaşma doğrultusunda üçüncü sınıftan başlayıp mezuniyete kadar sürüyor. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere, mezuniyet sonrasındaki görüşmelerin ardından hem şubelerde hem de genel müdürlük kadrolarında öncelikli istihdam imkanı sunuyoruz."