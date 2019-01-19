Kuveyt Türk altına dayalı kira sertifikasına aracılık edecek

Kuveyt Türk, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ve bireysel yatırımcıların tasarruflarının kazanca dönüştürülmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan altına dayalı kira sertifikasına aracılık edecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen altın günleri, altın hesapları, altın veren ATM gibi birçok ürün ve hizmetle altın bankacılığının öncüsü olan Kuveyt Türk, şimdi de altına dayalı kira sertifikasına aracılık ediyor. Güvenli bir saklama yöntemi olan altın hesabı hizmetini 2011 yılından bu yana veren banka, inovatif yaklaşımla ortaya koyduğu geniş ürün yelpazesiyle kendisini “altın uzmanı” olarak konumlandırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan altına dayalı kira sertifikasının ülke ekonomisi ve altın sahipleri için önemine değinerek, “Ülkemizde yaklaşık 2 bin 200 ton altının yastık altında olduğu öngörülüyor. Değeri yaklaşık 100 milyar dolar olan bu altınların yastık altından çıkarılması ülke ekonomisinin güçlenmesinde çok önemli bir rol oynayacaktır. Bunun yanı sıra halkımız, yeni bir uygulama olan altına dayalı kira sertifikasıyla altınlarını güvence altına alırken tasarruflarını da kazanca dönüştürme imkânı buluyor. Kuveyt Türk olarak, altın ve sukuk alanındaki bilgi ve birikimimizle altına dayalı kira sertifikası ihracına aracılık etmekten dolayı memnuniyet duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

- Talep tarihleri 21 Ocak ila 1 Şubat

Altına dayalı kira sertifikasının altıncı etabı, 21 Ocak ila 1 Şubat 2019 arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihler arasında altınlarını Kuveyt Türk şubelerine getirenler, altına dayalı kira sertifikasının yıllık yüzde 2,40 kâr oranından vergisiz olarak yararlanabilecek.

Altına dayalı kira sertifikası için kabul edilen altınlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleniyor. Bu altınlar şu şekilde sıralanıyor:

"Külçe altınlar, Cumhuriyet/darphane altınları (çeyrek, yarım, tam, Ata lira ve benzeri), gerekli şartları sağlayan 22 ayar ve 24 ayar altınlar. 22 ayar bilezik, kolye gibi takılar gerekli şartları sağlaması durumunda kabul ediliyor. Takı üzerinde bulunan ve altın olarak kabul edilemeyecek kanca gibi kısımlar, yatırımcının rıza göstermesi halinde altından ayrılıyor ve kalan altın tartılarak değerlendirmeye alınıyor. Kabul edilmeyen altınlar, Üzerinde değerli ya da değersiz taş bulunan altın takılar, reşat altınlar ve yıpranma-aşınma nedeniyle gerekli özellikleri taşımayan altınlar."