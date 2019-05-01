0553 313 94 23

Kuveyt Körfez krizinde gerginliği azaltma çabalarını sürdürüyor

01 Mayıs 2019 Çarşamba 18:21
Kuveyt Körfez krizinde gerginliği azaltma çabalarını sürdürüyor

DOHA (AA) - Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, ülkesinin Körfez krizinde gerginliği azaltmak için çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Carallah, Asya İşbirliği Diyaloğu 16'ncı Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Katar'a geldi.

Kuveytli Bakan Yardımcısı burada yaptığı açıklamasında, ülkesinin uzayan Körfez krizinde gerginliği azaltmak için çabalarını sürdürdüğünü ifade ederek, krizin daha fazla uzamaması temennisinde bulundu.

Carallah, Kuveyt'in, Emir Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın çabalarıyla Körfez krizinde gerginliğin azalması yönünde büyük umutlar beslediğini kaydetti.

Doha'da yapılan toplantıya Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin büyük katılım gösterdiğini, bu durumun doğru yönde ilerlemenin işareti olduğunu belirten Carallah, "Kuveyt, KİK üyesi ülkeler arasındaki iş birliğine güveniyor ve bunun üye ülkelerin halklarının kalkınma yolundaki beklentilerini karşılayacağını düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 18:21
  1. Katar
  2. Körfez
  3. Kuveyt

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşçi bayramında sahaya baretle çıktılar
    1. İşçi bayramında sahaya baretle çıktılar
    2. Konyaspor ve Kızılay’dan kan bağışı..
    3. Kuveyt Körfez krizinde gerginliği..
    4. Eski mezunlar bir araya geldi
    5. Casillas futbolseverleri korkuttu
    6. Kulüpler Birliği’nde görev değişimi
    7. Ankara üniversitesi taban puanları 2019
    8. Üniversitelilere "yükleme" semineri
    9. Öldürülen teröristin turuncu..
    10. Şanlıurfa'da işçileri taşıyan..
    11. BMGK, JeM örgütünün lideri Mesud..
    12. Başsavcı Ülger’den hukuk dersi
    13. İstanbul'da 127 kişiye 1 Mayıs..
    14. Aydın'da "renkli" festival
    15. Mesut Bakkal takımına güveniyor
    16. Kalp krizi geçiren Iker Casillas..
    17. Bel soğukluğuna hangi bölüm bakar?
    18. Iker Casillas, Porto idmanında kalp..
    19. Adres soran kadına ormanda tecavüze..
    20. Almanya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma..
    21. Okçulukta 1.’lik Sakarya Büyükşehir..
    22. Kaçan hırsızları mahalle sakinleri..
    23. Kastamonuspor’un TFF’ye ödemesi..
    24. Sağlık-Sen Genel Disiplin Kurulu..
    25. "Alt sıralarla bağımız tamamen koptu"
    26. Mohamed Aberhoune: “Ankaragücü’nü..
    27. İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik..
    28. Assange’ı ağırlamanın bedeli 16 milyon..
    29. Okan Gündüz kimdir? Okan Gündüz yeni..
    30. Başkan Yüce, ’Geleneksel tatlar tarih..
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...