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Kuveyt ile Filipinler arasında işçi krizi yaşanıyor

Kuveyt yönetimi, Filipinler Dışişleri Bakanlığının, Kuveyt'teki Filipinlilerin sorunlarıyla ilgili taleplerinin bazılarını yerine getirmeye başladığını duyurdu.

27 Nisan 2018 Cuma 08:45
Kuveyt ile Filipinler arasında işçi krizi yaşanıyor

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, düzenlediği basın toplantısında, Filipinler Dışişleri Bakanlığının iki gün önce Kuveyt'in Manila Büyükelçisi Salih ez-Zuveyh'e verdiği ve başta kadın hizmetçiler olmak üzere Filipin vatandaşlarının sorunlarıyla alakalı notada yer alan taleplere ilişkin bilgi verdi. Carallah, notada yer alan taleplerden bir kısmını yerine getirmeye başladıklarını, diğer talepler ile Filipinli kadın hizmetçilerin kaçırılmasına karıştıkları gerekçesiyle alıkonulan 800 kişinin ülkelerine gönderilmesi konusunda da iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Kuveyt makamları tarafından alıkonulanlar hakkında Carallah, bu kişilerin, devletin egemenliğine zarar veren ve kanunları çiğneyen fiillerde bulunduğunu kaydetti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, şubat ayı başlarında düzenlediği basın toplantısında, "Ülkesine gelmek isteyen işçiler, Filipin Hava Yollarına giderek Cumhurbaşkanlığı emriyle ülkeye dönüş için bedava bilet alabilir." ifadelerini kullanmıştı.

"Filipinliler hiçbir yerde kimsenin kölesi değildir." diyen Duterte, Kuveyt'teki resmi uygulamaların Filipin vatandaşlarını korumakta yetersiz olduğunu savunmuştu.

Duterte, Kuveyt'e Filipinli kadın işçilerin gidişini yasakladıklarını belirterek, ilgili kararın diğer Körfez ülkelerinde de yaygınlaştırılabileceğini ifade etmişti.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 08:45
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