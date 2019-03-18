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Kuveyt Fonu'ndan Özbekistan'a 30 milyon dolarlık kredi

18 Mart 2019 Pazartesi 12:34
Kuveyt Fonu'ndan Özbekistan'a 30 milyon dolarlık kredi

TAŞKENT (AA) - Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu, Özbekistan'a 30 milyon dolarlık kredi verilmesini onayladı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'ın Kuveyt Büyükelçisi Bahram Aloyev, Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu'nun Orta Asya ve Avrupa Bölge Müdürü Favaz el-Adsani ile bir araya geldi. Görüşmede, taraflar arasındaki iş birliği imkanları ele alındı.

Favaz el-Adsani, görüşmede fon yönetim kurulunun, Özbekistan hükümeti ile Kuveyt Fonu arasında 2017-2019'da imtiyazlı kredilerin sağlanmasına ilişkin daha önce imzalanan memorandum uyarınca imtiyazlı kredinin ikinci dilimi olan 30 milyon dolar kredinin tahsis edilmesini onayladığını bildirdi.

Özbekistan’ın, sürdürülebilir ekonomisi ve kredibilitesinden dolayı Kuveyt Fonu'nun güvenilir ortaklarından biri olduğunu vurgulayan el-Adsani, fonun, 1997-2018'de ülkedeki 9 sosyal projenin uygulanması için 183,1 milyon dolar imtiyazlı kredi ve 2,4 milyon dolar hibe yardımı sağladığını, bu kredilerin ülkedeki altyapı projelerinin geliştirilmesi için kullanıldığını aktardı.

30 milyon dolarlık kredi, Özbekistan'ın kırsal kesimlerinde konut inşaatı programına dahil olan ve Karakalpakistan, Kaşkaderya, Semerkant, Surhanderya, Fergana ve Taşkent bölgelerinde gerçekleştirilecek projelerin finanse edilmesi için kullanılacak.

Görüşmede, 2020-2022'de Özbekistan’daki sosyal projeleri finanse etmek için Özbekistan hükümeti ile fon arasında imzalanacak yeni kredi anlaşmasının hazırlanmasına ilişkin ortak çalışmaların başlatılması konusunda mutabakat sağlandığı da belirtildi.


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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:34
  1. Kuveyt
  2. Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu
  3. Özbekistan

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