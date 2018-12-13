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Kuveyt Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı

13 Aralık 2018 Perşembe 17:37
Kuveyt Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı

KUVEYT (AA) - Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Ankara'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Kuveyt Emiri Sabah, Erdoğan'a gönderdiği mesajında, kazada hayatını kaybedenler için rahmet, yaralılara da acil şifa temennisinde bulundu.

Ankara'da bu sabah Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpıştığı kazada 3'ü makinist 9 kişi yaşamını yitirmişti.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 17:37
  1. Başsağlığı mesajı
  2. Kuveyt
  3. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah

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