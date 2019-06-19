0553 313 94 23

Kuveyt Emiri Sabah Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:26
Kuveyt Emiri Sabah Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 7 yıl sonra başkent Bağdat'ı ziyaret eden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'la bir araya geldi.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Salih, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a gelen Sabah ve beraberindeki heyetle Es-Selam Sarayı'nda görüştü.

Görüşmede Salih, Irak'ın Kuveyt başta olmak üzere komşu ülkelerle her iki halkın da çıkarına uyacak şekilde ilişkilerini geliştirmek istediğini ifade etti.

Irak'ın bölgedeki mevcut krize daha geniş bir perspektiften bakmaya çalıştığını belirten Salih, diyalog ve milletler arasında iyi komşuluk esası üzerinde bölgesel bir uzlaşı sağlamaya gayret ettiklerini aktardı.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, Kuveyt Emiri Sabah'ın Bağdat ziyaretinin iki ülke arasındaki yapıcı ilişkilerin başlangıcı olması temennisinde bulundu.

Emir Sabah da Irak'la ilişkileri geliştirmek istediklerini vurgulayarak ziyaretinin buna vesile olmasını diledi.

Irak'ın güvenliği ve istikrarının kendileri için önemli olduğu belirten Sabah, uzun yıllardır içinde bulunduğu terörden kurtulma ve yeniden imar konusunda da Irak'a desteklerini yineledi.

Şeyh Sabah'ın Bağdat'ta ayrıca Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüşmesi bekleniyor.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, Birinci Körfez Savaşı sonrası ilk kez 2012'de Irak'a gelmişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:26
  1. Irak
  2. Salih

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    30 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
    1. 30 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
    2. Aydın’da sağanak yağış hayatı olumsuz..
    3. ALTİD Başkanı Sili: "Turistlerin yakın..
    4. Kayısı bahçesinde haşhaş ele geçirildi
    5. Başkan Bıyık’tan hayırsever..
    6. Motosiklet sürücüsünün fırladığı kaza..
    7. “Hayat boyu öğrenme günleri” 21..
    8. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür..
    9. İSG sonuçları açıklandı! ÖSYM İSG..
    10. Galatasaray’dan Ali Koç’a cevap
    11. Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
    12. GAÜN Hastanesi’nde “Fakülte..
    13. Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine..
    14. Şehit Komiser Yardımcı Şükrü Can..
    15. Katar'dan Gazze'deki 60 bin aileye..
    16. Körfez’de metruk binalar yıkılıyor
    17. Lastiklerine ateş edildi, yaya olarak..
    18. Kartal Belediyesi ilaçlama..
    19. Konyaaltı Belediyesi Karne Şenliği..
    20. Mersin’de 22 adrese kumar operasyonu
    21. Gemlik kurban pazarında hummalı çalışma
    22. Avcılar’da "oto fareleri" nefes kesen..
    23. Paul Scholes'a bahis cezası
    24. Mercan Kolejinde mezuniyet töreni
    25. Başkan Şayir, şampiyonları ağırladı
    26. Stajyer avukatlar, kupalarını törenle..
    27. Kuveyt Emiri Sabah Irak Cumhurbaşkanı..
    28. İşte değerlendirebileceğiniz 10 farklı..
    29. Malatya’nın şampiyon teknik direktörü
    30. SGK’dan ’Uzat Elini Bayramlaşalım’..
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu