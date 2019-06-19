Kuveyt Emiri Körfez Savaşı sonrası ikinci kez Irak'ta

BAĞDAT (AA) - Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Birinci Körfez Savaşı sonrası ikinci kez geldiği Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından resmi törenle karşılandı. Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda resmi törenle karşılandığı belirtildi. Karşılama töreninin ardından Bağdat'taki Selam Sarayı'nda bir araya gelen iki liderin, bölgenin istikrarı için mevcut gerginliğin yatıştırılması ve Irak'ın yeniden imar sürecini ele aldığı kaydedildi. Şeyh Sabah'ın Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de görüşmesi bekleniyor. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, Birinci Körfez Savaşı sonrası ilk kez 2012'de Irak'a gelmişti.



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