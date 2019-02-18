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Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı'na "Netanyahulu fotoğraf" eleştirisi

Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim:"Kuveytli bir bakan yardımcısının işgalci İsrail Başbakanı Netanyahu ile aynı fotoğraf karesinde bulunmasını tasvip etmesem de ülkenin görüş ve duruşunu belirtmek amacıyla konferansa katılması doğal ve kaçınılmaz bir durumdur"

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:30
Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı'na "Netanyahulu fotoğraf" eleştirisi

KUVEYT (AA) - Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Orta Doğu konulu konferansa katılan Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carullah'ın toplu fotoğrafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı karede yer almasını doğru bulmadığını söyledi.

Ganim, Kuveyt resmi ajansı KUNA'ya yaptığı açıklamada, Kuveyt'in Filistin halkına tarihi desteği ile "siyonist işgalciyi ve ihlallerini reddetme" konusundaki tutumunun açık ve ilkeli olduğunu vurguladı.

Carullah'ın Varşova'daki konferansta Netanyahu ile aynı fotoğrafta yer almasını eleştiren Kuveyt Meclis Başkanı, "Her ne kadar Kuveytli bir bakan yardımcısının işgalci İsrail Başbakanı Netanyahu ile aynı fotoğraf karesinde bulunmasını tasvip etmesem de ülkenin görüş ve duruşunu belirtmek amacıyla konferansa katılması doğal ve kaçınılmaz bir durumdur." dedi.

- "İsrail'le normalleşmeye gidecek en son ülke Kuveyt'tir"

Filistin'in meşru davasının Kuveyt'in öncelikli konuları arasında olduğunu belirten Ganim, şunları söyledi:

"Kuveyt, yönetim, hükümet ve halk düzeyinde Filistin meselesinin pazarlık konusu olmasını ve bunun teklif edilmesini reddeder. 'İsrail'le normalleşmeye gidecek en son ülke Kuveyt'tir' sloganı her zaman ülkemizin ilkesi olacaktır. Tarih, Kuveyt'in siyonist işgalciye karşı gerçek ve kalıcı tutumunun örnekleriyle doludur."

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carullah da Varşova'daki konferansa katılarak toplu fotoğrafta Netanyahu ile aynı karede bulunduğu için yöneltilen eleştirilere karşılık İsrail'le normalleşmeye karşı olduklarını belirtmişti.

Carullah, "Varşova Konferansı'nda çekilen bir toplu fotoğraftan, İsrail ile normalleşmeye karşı çıkan ve bu konuda net bir tavra sahip olan Kuveyt'in tutum değiştirdiği anlamını çıkaran yanılır. İlişkilerde normalleşmeye gitmenin birçok yolu var. Uluslararası toplantıda çekilen toplu fotoğraf içinde yer almak normalleşme anlamına gelmiyor. Kuveyt'in bu meseledeki tutumunu bir fotoğrafa indirgeyen kişi yanlış düşünüyor." ifadelerini kullanmıştı.

- Varşova Konferansı

ABD ve Polonya'nın öncülüğünde 13-14 Şubat'ta Varşova'da "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı bir konferans düzenlenmişti.

İsrail ile Arap ülkelerini aynı masa etrafından toplayan konferansta İsrail'i Başbakan Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar ve Umman ile Yemen'i dışişleri bakanları, Suudi Arabistan'ı ise dış ilişkilerden sorumlu devlet bakanı temsil etmişti. Lübnan ve Filistin'in boykot ettiği konferansa Körfez ülkelerinden Kuveyt ise dışişleri bakan yardımcısı düzeyinde katılmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:30
  1. Filistin
  2. Kuveyt
  3. Varşova

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