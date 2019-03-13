Kuveyt "Boeing 737 Max"lere hava sahasını kapattı

KUVEYT (AA) - Kuveyt, Etiyopya'da yaşanan uçak kazasının ardından "Boeing 737 Max 8" tipi uçaklara hava sahasını kapattı.

Kuveyt Sivil Havacılık İdaresinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ikinci bir emre kadar "Boeing 737 Max 8" tipi uçakların tüm operasyonlarının askıya alındığı ve hava sahasının söz konusu uçaklara kapatıldığı belirtildi.

Öte yandan, Kuveyt uçaklarının alım satımını ve kiralanmasını finanse eden ALAFCO şirketi de dünya genelinde havayolları şirketlerine kiraladığı 64 uçak arasında "Boeing 737 Max 8" tipi uçak bulunmadığını açıkladı.

ALAFCO'nun açıklamasında, şu an 118 uçak siparişi bulunduğu ve bunların 40'ının "Boeing 737 Max 8" tipi uçaklardan oluştuğu kaydedildi.

Siparişlerde herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve yeniden pazarlık girişiminde bulunulmadığı ifade edilen açıklamada, yetkili makamların ihtiyati tedbirler almaya çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, uçak satın alma anlaşması gereği uçak üreticilerinin, üretim hatasından kaynaklanan arızaları tamir etme ve arıza nedeniyle ortaya çıkan zararların tazminatını ödemekle mükellef olduğu belirtildi.

ALAFCO, Kuveyt Havayolları, Kuveyt Finansman Evi ve Körfez Yatırım Kurumu arasında kurulmuş ortak bir hava yolu şirketi olarak biliniyor.

Şirket, 2017'de 2,2 milyar dolar tutarında 20 adet "B737 Max 8" tipi uçak satın alma anlaşması imzaladı.

Etiyopya'daki son kazanın ardından Türkiye, Singapur, Çin, Etiyopya, Endonezya, Avustralya, Malezya, Umman, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Avrupa Birliği, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Fiji, Hindistan, Hong Kong, Lübnan, Kosova, Bahreyn, Mısır ve Tayland, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını uçuşlara kapatmıştı.



Türk Hava Yolları da filosundaki B737 Max 8 tipi uçakları seferlerinden çektiğini açıklarken, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Meksika, Kanada, Norveç ve İzlanda'da da bazı hava yolu firmaları benzer bir kararla söz konusu tipteki uçakları seferlerinden çektiklerini duyurmuştu.



Etiyopya Hava Yollarına ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, kazada uçaktaki 157 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.