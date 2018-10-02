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Kuveyt ABD'ye petrol ihracatını durdurdu!

Kuveyt ve ABD ilişkilerinde önemli bir gelişme kaydedildi. Kuveyt 25 yıl aradan sonra ABD'ye petrol ihracatını durdurdu.

02 Ekim 2018 Salı 01:38
Kuveyt ABD'ye petrol ihracatını durdurdu!

ABD Enerji Bakanlığı Enformasyon Dairesi'nin istatistiklerine göre Kuveyt, 25 yıl aranın ardından ABD'ye ham petrol ihraç etmeyi durdurdu.

ABD, Kuveyt'ten son olarak 1992 yılında petrol alımı gerçekleştirmemişti.

O dönemde Irak'ın Kuveyt'i işgali nedeniyle Kuveyt petrol piyasasında kriz yaşanıyordu.

Bu arada Kuveyt'in yerini Suudi Arabistan ve Irak alıyor. Riyad, son 1 ay içinde ABD'ye günde 1 milyon varilin üzerinde; Irak da günde 400 bin varilin üzerinde petrol sevk etti.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 01:38
  1. Kuveyt
  2. ABD

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