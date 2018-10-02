Kuveyt ABD'ye petrol ihracatını durdurdu!
Kuveyt ve ABD ilişkilerinde önemli bir gelişme kaydedildi. Kuveyt 25 yıl aradan sonra ABD'ye petrol ihracatını durdurdu.02 Ekim 2018 Salı 01:38
ABD Enerji Bakanlığı Enformasyon Dairesi'nin istatistiklerine göre Kuveyt, 25 yıl aranın ardından ABD'ye ham petrol ihraç etmeyi durdurdu.
ABD, Kuveyt'ten son olarak 1992 yılında petrol alımı gerçekleştirmemişti.
O dönemde Irak'ın Kuveyt'i işgali nedeniyle Kuveyt petrol piyasasında kriz yaşanıyordu.
Bu arada Kuveyt'in yerini Suudi Arabistan ve Irak alıyor. Riyad, son 1 ay içinde ABD'ye günde 1 milyon varilin üzerinde; Irak da günde 400 bin varilin üzerinde petrol sevk etti.
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