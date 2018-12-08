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Kuveyt23 yıl önce 50 Iraklıyı idam etti iddiası

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:24
Kuveyt23 yıl önce 50 Iraklıyı idam etti iddiası

BAĞDAT (AA) - Kuveyt'in 23 yıl önce 50 Iraklıyı suçsuz yere idam edip toplu bir şekilde gömdüğü iddiası Irak'ta büyük tartışma meydana getirdi.

Kuveyt'te katıldığı bir yerel televizyon programında konuşan ve 1995 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevli olduğunu iddia eden bir program konuğu, o dönem Kuveyt'te ikamet edip suçsuz olan 50 Irak vatandaşının bakanlıktaki üst düzey bir yetkilinin talimatı üzerine idam edildiğini ileri sürdü.

İdam edilen Iraklıların toplu bir şekilde gömüldüğünü söyleyen Kuveytli, bu trajik olaydan Kuveyt İçişleri Bakanlığını sorumlu tutarak, o insanların masum olduğunu söyledi.

Bu konuşmaların sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılmasının üzerine, Iraklılar arasında büyük tepkilerin yükselmesine yol açtı.

Irak'taki Şii lider Mukteda es-Sadr'ın liderliğindeki Sairun Koalisyonu Milletvekili Uday Avad, yaptığı açıklamada, iddiaların acele bir şekilde doğrulanması için Irak Dışişleri Bakanlığından bu konu hakkında soruşturma başlatmasını talep etti.

Avad, Kuveytli yetkililere de iddiaların incelenmesi ve gerçeklerin ortaya çıkarılması çağrı yaptı.

Irak'ın güney sınırında yer alan Kuveyt, 2 Ağustos 1990'da Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Baas Ordusu tarafından 7 ay boyunca işgal edilmişti.

Her iki ülke arasındaki ilişkiler, Irak'ın işgal edildiği 2003 yılına kadar en kötü dönemlerini yaşamıştı.



Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 17:24
  1. Irak
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