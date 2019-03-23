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"Kutuplaştırmayı maalesef iktidar bir numaralı politikası haline getirdi"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimlere gidilirken mahalli problemlerin gündeme gelmesi gerektiğini belirterek, "Ama kutuplaştırmayı maalesef iktidar bir numaralı politikası haline getirdi" dedi.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:00
"Kutuplaştırmayı maalesef iktidar bir numaralı politikası haline getirdi"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimlere gidilirken mahalli problemlerin gündeme gelmesi gerektiğini belirterek, "Ama kutuplaştırmayı maalesef iktidar bir numaralı politikası haline getirdi." dedi.

Karamollaoğlu, Tez Koop İş 11'inci Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, son zamanlarda siyasette düşünmenin, fikir yürütmenin oldukça tehlikeli bir saha olarak görülmeye başlandığını söyledi.

Mahalli bir seçime gidildiğini anımsatan Temel Karamollaoğlu, "Bu seçim, iktidar tarafından genel seçim kadar önemseniyor. Çünkü burada eğer bir oy kaybı meydana gelirse, iktidardaki parti yönünden, bu onlar için artık toplum nezdinde itibar kaybettiklerinin somut bir işareti olacak. Bundan dolayı endişeliler ama bunu bir beka meselesiyle özdeşleştirmeye kalkmaları sıkıntı verici." diye konuştu.

Karamollaoğlu, ülkenin bir beka problemi bulunduğu kanaatinde olmadıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Seçime gidiyoruz, bu ortamda aslında mahalli seçimler olduğu için biz daha ziyade mahalli problemlerle ilgilenmeliydik. Maalesef öyle bir havaya geldik ki 'ülke olarak güçlü olalım, güçlü olmanın ilk adımı kucaklaşmaktır' dedik ama kutuplaştırmayı maalesef iktidar bir numaralı politikası haline getirdi."

- "Kıdem tazminatı bizim için genel grev sebebidir"

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak ise ülkenin çok yoğun bir seçim ortamının içerisinde bulunduğunu dile getirdi.

Sorunlarının bitmediğini belirten Kavlak, kendileri için hayati öneme sahip konulara bir türlü çözüm bulunamadığını ifade etti.

Pevrul Kavlak, vergi adaletinin sağlanması konusundaki taleplerini hatırlatarak, "Ocak ayında aldığımız ücreti, aralık ayında da almak istiyoruz. Adil bir vergi düzeni talep ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda kavga ettikleri için mahkemeye düşen, aylık gelirlerini 100 binlerce lira olarak açıklayan o topçuyla, popçuyu hatırlıyorsunuz değil mi? İşte biz onlardan bile fazla vergi veriyoruz." şeklinde konuştu.

Kıdem tazminatı konusunda da her çalışma yılı için 30 gün yerine 21 günlük tazminatın hesaplanacağını ifade eden Kavlak, "Burada yaşanacak hak kaybını düşünebiliyor musunuz? Yapılan çalışmaya göre, çalışanın hak ettiği tazminat hakkını işveren değil, devlet ve fon ödeyecek. O zaman bu iş kıdem tazminatı olmaktan çıkacak, bireysel emekliliğe dönüşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Pevrul Kavlak, Türk-İş'in bu konudaki tavrının çok net olduğunu ve genel kurul kararının da bulunduğunu anımsatarak, "Kıdem tazminatı konusundaki hak kaybı bizim için genel grev sebebidir. Biz bu genel kurul kararının sonuna kadar arkasındayız." ifadesini kullandı.

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu da "Eskiden siyasetçiler ve sendikacılar konuşarak ülkenin gündemini belirlerdi ve emekçilerin haklarını ve çıkarlarını siyasetçilerle oturur çatır çatır pazarlık ya da eylem yaparak mücadeleyle alırlardı." değerlendirmesinde bulundu.

Olağan Genel Kurula CHP Genel Başkan yardımcıları Bülent Kuşoğlu ile Tuncay Özkan ve Türk-İş'e bağlı çok sayıda konfederasyon üyesi katıldı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:00
  1. kıdem tazminatı
  2. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  3. Tez Koop İş 11. Olağan Genel Kurulu
  4. Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu
  5. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak

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