Kütüphaneden sonra ücretsiz diş sağlığı hizmeti

Çankaya Belediyesinden gençlere bir hizmet daha. Üniversite öğrenimi gören gençler için kütüphane sayısını arttıran Belediye, 100. Yıl Çankaya Evi İrem Kütük Kütüphanesi’nde diş bakım ünitesi de kuruyor. Öğrencilerin kolaylıkla ulaşabileceği ünitede ağız ve diş sağlığı hizmeti ücretsiz olarak verilecek.

Öğrencilerin rahat bir ortamda ders çalışabilmeleri için kütüphanelerinin kapılarını açan Çankaya Belediyesi, İrem Kütük Kütüphanesi’nin bulunduğu 100. Yıl Çankaya Evi’nde öğrencilere ağız ve diş sağlığı hizmeti sunacak. Öğrencilerin kolaylıkla ulaşabileceği ünitede ağız ve diş sağlığı hizmeti ücretsiz olarak verilecek.

Ankara’da öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik sosyal projelerle destek veren Çankaya Belediyesi, öğrencilerin sıklıkla yaşadığı rahat ders çalışma ortamı için kütüphane hizmeti veriyor. İlk olarak 100. Yıl Çankaya Evi’nde hizmet vermeye başlayan ve 24 saat açık olan kütüphaneye, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi de eklendi. Öğrencilerin pek çok ihtiyacını karşılamaya özen gösteren Belediye, 100. Yıl Çankaya Evi’nde kolaylıkla ulaşılabilir ağız ve diş sağlığı ünitesi de kuruyor.

Diş taşı temizliği, dolgu, diş çekimi gibi hizmetleri verecek olan Belediye diş hekimleri, ileri derece tedavi gerektiren durumlarda hastayı tam teşekküllü sağlık kuruluşlarına yönlendirecek. Herhangi bir koşul aranmayan Çankaya Belediyesi sağlık hizmetlerinden dileyen her vatandaş yararlanabiliyor.