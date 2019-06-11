0553 313 94 23

Kütüphaneden sonra ücretsiz diş sağlığı hizmeti

Çankaya Belediyesinden gençlere bir hizmet daha.

11 Haziran 2019 Salı 11:25
Kütüphaneden sonra ücretsiz diş sağlığı hizmeti

Çankaya Belediyesinden gençlere bir hizmet daha. Üniversite öğrenimi gören gençler için kütüphane sayısını arttıran Belediye, 100. Yıl Çankaya Evi İrem Kütük Kütüphanesi’nde diş bakım ünitesi de kuruyor. Öğrencilerin kolaylıkla ulaşabileceği ünitede ağız ve diş sağlığı hizmeti ücretsiz olarak verilecek.


Öğrencilerin rahat bir ortamda ders çalışabilmeleri için kütüphanelerinin kapılarını açan Çankaya Belediyesi, İrem Kütük Kütüphanesi’nin bulunduğu 100. Yıl Çankaya Evi’nde öğrencilere ağız ve diş sağlığı hizmeti sunacak. Öğrencilerin kolaylıkla ulaşabileceği ünitede ağız ve diş sağlığı hizmeti ücretsiz olarak verilecek.


Ankara’da öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik sosyal projelerle destek veren Çankaya Belediyesi, öğrencilerin sıklıkla yaşadığı rahat ders çalışma ortamı için kütüphane hizmeti veriyor. İlk olarak 100. Yıl Çankaya Evi’nde hizmet vermeye başlayan ve 24 saat açık olan kütüphaneye, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi de eklendi. Öğrencilerin pek çok ihtiyacını karşılamaya özen gösteren Belediye, 100. Yıl Çankaya Evi’nde kolaylıkla ulaşılabilir ağız ve diş sağlığı ünitesi de kuruyor.


Diş taşı temizliği, dolgu, diş çekimi gibi hizmetleri verecek olan Belediye diş hekimleri, ileri derece tedavi gerektiren durumlarda hastayı tam teşekküllü sağlık kuruluşlarına yönlendirecek. Herhangi bir koşul aranmayan Çankaya Belediyesi sağlık hizmetlerinden dileyen her vatandaş yararlanabiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:25
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TMSF'den Hazine'ye 159 milyon TL'lik ödeme
    1. TMSF'den Hazine'ye 159 milyon TL'lik..
    2. Ediz Gürel’den tarihî başarı
    3. Astım hastalarına klima uyarısı
    4. Başkan Karalar: “Yerli otomotiv..
    5. Dünya Çevre Günü’nde ‘Sıfır atık’..
    6. Bayramı ülkelerinde geçiren..
    7. Ağrısı olan hastalar, Kayseri Şehir..
    8. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    9. Çorum Dil ve Edebiyat Derneği işaret..
    10. Eve giren yılanlar korkuttu
    11. Körfez Akademi Lise’de çalışmalar..
    12. Kuzey Kore Lideri’nin öldürülen..
    13. Muhammed Ali doğduğu şehrin..
    14. U16 Türkiye Şampiyonası başlıyor
    15. Diyarbakır’daki kadın cinayetinde kan..
    16. PTT’den “Dünya Çevre Günü” konulu anma..
    17. Patlıcan suyu nasıl içilir? Patlıcan..
    18. Sözde sanatçılardan LGBT'li sapkınlara..
    19. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ölüm..
    20. Kaspersky'den "Platinum" uyarısı
    21. ERÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü..
    22. Amazon.com.tr Türkiye'den Avrupa'ya..
    23. GRAFİKLİ "Türk sinemasının unutulmaz..
    24. Yıldırım’dan Bahçeli açıklaması!
    25. Rosatom, Slovakya’nın nükleer..
    26. CarrefourSA’nın İK Genel Müdür..
    27. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    28. Yola çıkan karaca aracın altında kaldı
    29. Görme Engelli Futbol Milli Takımı,..
    30. Milli maç dev ekranda
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı