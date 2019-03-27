0553 313 94 23

Kütüphane Haftası’na ’okuma’ farkındalığı

Bu yıl 55’incisi kutlanan Kütüphane Haftası kapsamında, Türk Kütüphaneciler Derneği desteğiyle Edirneli öğrenciler Saraçlar Caddesi girişinde Atatürk Anıtı önünde kitap okuma etkinliği düzenledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:48
Kütüphane Haftası’na ’okuma’ farkındalığı

Bu yıl 55’incisi kutlanan Kütüphane Haftası kapsamında, Türk Kütüphaneciler Derneği desteğiyle Edirneli öğrenciler Saraçlar Caddesi girişinde Atatürk Anıtı önünde kitap okuma etkinliği düzenledi.


Türk Kütüphaneciler Derneği desteğiyle 8’incisi düzenlenen etkinliğe Edirne’de lise ve üniversite öğrencileri katıldı. Toplumun kitap ve kütüphaneye ilgisini çekmek, okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da katılarak destek verdi.



“Amaç okuma alışkanlığına dikkat çekmek”


Etkinlik öncesi açıklama yapan İl Halk Kütüphanesi Müdürü Semra Dönmez, amaçlarının toplumda kitap okuma alışkanlığına yönelik farkındalığı arttırmak olduğunu söyledi. Dönmez, “Türk Kütüphaneciler Derneği ile ortaklaşa bir program bu. Aynı anda saat 12.30-13.00 arası tüm illerde kitap okuyoruz. Amaç okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek” dedi.



“Kütüphaneler yetmiyor”


Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şube Başkanı Salih Dönmez ise gençlerin Edirne’deki kütüphanelerde çalışacak yer sıkıntısı yaşadıklarına dikkat çekerek, “Her yerde olduğu gibi Edirne’de de kütüphane sorunu var. Maalesef şu andaki hem üniversite kütüphanesi hem de halk kütüphanesi öğrencilerin çalışma ihtiyacını, yer ihtiyacını karşılayamıyor. Kültür Bakanlığı yeni bir bina yapacak inşallah. Üniversite kütüphanesinde maalesef yer darlığımız var ve öğrencilerimiz çalışacak alanlar arıyorlar. Ben hem Valilikten hem Edirne Belediye Başkanlığına bu konuda öğrencilerin çalışma alanı olarak kullanabileceği yerler oluşturmalarını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:48
  1. kitap
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2 ilde 3 yeni petrol sahası keşfedildi
    1. 2 ilde 3 yeni petrol sahası keşfedildi
    2. İran'da 3 bin yıllık gümüş kadeh bulundu
    3. Başkan Sertoğlu, personeli ile..
    4. ABD'li şarkıcı Della Miles down..
    5. Büyükbaş hayvan hırsızları yakalandı
    6. ESOGÜ’de ’Seçki’ başlıklı sergi
    7. Kütüphane Haftası’na ’okuma’..
    8. Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye..
    9. Göztepeli futbolcular depremzede..
    10. CHP'li başkandan skandal! 3 yıl depoda..
    11. ESOGÜ Hastanesi’nde epilepsi..
    12. New York borsası yükselişle açıldı
    13. Bakan Kasapoğlu, gençlerle buluştu
    14. Kadroya geçen taşeron işçi son dakika..
    15. 24. POMEM polis alımları | POMEM 2019..
    16. ASBİAD, Konyaaltı Belediyesi Başkan..
    17. Fuat Oktay'dan Katar'daki askerlere..
    18. Sanayi sitesinde tefeci operasyonu: 2..
    19. PKK'lı hainler teslim oldu
    20. AK Parti'nin Bolu mitingi
    21. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden kadroya..
    22. 54. Avrupa Karate Şampiyonası yarın..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "sürpriz..
    24. Eski Interpol Başkanı Meng’e Komünist..
    25. Yeşilay yetişkin eğitim projesini..
    26. Hatayspor, Sadi ve Hamza ile 2 yıllık..
    27. Kırklareli’de su maymunu yakalandı
    28. 100 metrelik uçuruma yuvarlanan..
    29. Aslan, “Esnaf eve siftahsız dönmeyecek”
    30. AK Partili Özhaseki, Ankaralı gençlere..
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek