Kütüphane gibi otobüs durakları

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yaptırılan klimalı ve kütüphaneli duraklar ile kitap dekorları, halkın kışın soğuk havada üşümesini önlüyor, otobüs beklerken kitap okumalarına da imkan tanıyor.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koordinesinde, Valilik ve Belediye tarafından yaptırılan klimalı ve kütüphaneli duraklar ile kitap dekorları kentin görümüne ayrı bir güzellik katıyor.

Vatandaşların hava durumundan olumsuz etkilenmesini önleyen duraklar, otobüs bekleyenlere kitap ve gazete okuma okuma imkanı da sunuyor.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'de göreve başladıktan sonra kentin en önemli sorunlarını tespit ederek çözüm için projeler ürettiklerini söyledi.

Bazı alanlarda farkındalık oluşturmak için kitap dekorları da yapılan kentte hayata geçirilen projelerle şehrin görünümünün değiştiğini ve daha yaşanılabilir hale geldiğini anlatan Sonel, "Tunceli'de yöre insanımıza en iyi hizmeti verme çabasındayız." dedi.

- Klimalı duraklar kütüphane şeklinde tasarlandı

Sonel, şehirde 70'in üzerinde projeyi hayata geçirdiklerini aktararak şunları dile getirdi:

"Hayata geçirdiğimiz projelerden bir tanesi de kapalı duraklar. Otobüs duraklarımız klimalı ve kütüphane şeklinde tasarlandı. Burada yöre insanımız çocuğundan yaşlısına otobüs veya minibüs beklerken boş vakitlerinde kitap okuyor. Duraklarımızda hem kitaplarımız hem de günlük gazetelerimiz mevcut. Ayrıca yaptığımız kitap dekorlarıyla çocuklarımızın, gençlerimizin, vatandaşlarımızın kitap okumaya ilgisini artırmış oluyoruz. Vatandaşlarımız duraklardan memnun, soğuk havada üşümüyor ve aynı zamanda otobüs beklerken kitaplarını, günlük gazetelerini okuyor."

Klimalı durakların vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Sonel, "Yöre insanımız hizmetin en güzeline layık. Vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler var. Özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin ailelerinin soğuk kış günlerinde böyle sıcacık ortamlarda otobüs beklerken kitaplarını okuması da ayrı güzellik." diye konuştu.

- "Tunceli artık bir turizm ve kültür şehri"

Hayata geçirilen projelerle kentin ciddi değişim yaşadığını vurgulayan Sonel, Tunceli'nin artık modern ve yaşanabilir kente dönüştüğünü söyledi.

Sonel, diğer illerde gördükleri güzellikleri Tunceli'de de uyguladıklarını, özgün projeler de üretip hayata geçirdiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Burada yapılan parklarıyla, bahçeleriyle, kitap dekorlarıyla, Sanat Sokağı, Çay Keyfi Sokağı ile Munzur Çayı kenarında yapılan kıyı düzenleme çalışmasıyla, gondolu, gezi tekneleriyle, sürat motorları, su jetleriyle hakikaten Tunceli artık bir turizm şehri ve kültür şehri. Kitap dekorları da çocuklarımızın, gençlerimizin, vatandaşlarımızın ilgisini çekiyor. En azından merak uyandırıyor ve bakıyor. Çok güzel oldu ve vatandaşlarımızdan da olumlu tepkiler var."

- "Duraklarda kitaplık olması çok anlamlı"

Vatandaşlardan Nafiye Orgun da Tunceli'de son iki yılda güzel projelerin hayat geçirildiğini anlattı.

Projelerin insanların hayatını kolaylaştırdığını ve kentin görünümünü değiştirdiğini vurgulayan Orgun, "Duraklar klimalı olduğu için çok güzel. Sıcak olduğu için soğukta üşümüyoruz, yazın da serin olacak. Kış memleketinde güzel bir uygulama, çok iyi olmuş. Duraklarda kitaplık olması da çok anlamlı oldu. Vatandaşlar bekleme esnasında boş vaktini kitap okuyarak değerlendirebilecek." ifadelerini kullandı.

Dilan Hanoğlu ise klimalı durakların Tunceli'nin kış şartlarına göre çok iyi bir hizmet olduğunu düşündüğünü ifade etti.



