0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kütüphane çocukların ayağına geldi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gezici Kütüphane, özellikle kırsal mahallelerdeki çocukları kitapla buluştururken, atölye çalışmalarıyla çocukların ufkunu genişletmeye devam ediyor.

20 Nisan 2019 Cumartesi 12:43
Kütüphane çocukların ayağına geldi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gezici Kütüphane, özellikle kırsal mahallelerdeki çocukları kitapla buluştururken, atölye çalışmalarıyla çocukların ufkunu genişletmeye devam ediyor.


Bursa’da Şehbenderler Konağı Kütüphanesi, Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi, Alipaşa Oyuncak Kütüphanesi, Hançerli Medresesi Fatma Sultan Kütüphanesi, Görükle Gençlik Merkezi Kütüphanesi ve Setbaşı Şehir Kütüphanesi ile merkezde önemli bir eğitim ve kültür hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, kütüphaneyi kırsal mahallelerle de buluşturuyor. Kütüphaneler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gezici Kütüphane ilçe ilçe, mahalle mahalle gezip, tüm çocukları kitapla buluşturuyor. Son olarak Orhaneli ilçesine bağlı Sırıl Mahallesi’ndeki ilkokul öğrencileriyle buluşan Gezici Kütüphane, böylelikle eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına da katkı sunuyor. Gün boyu yapılan farklı faaliyetlere çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandıran görevliler, aynı zamanda atölye çalışmaları ile çocukların el becerilerinin de geliştirilmesini sağlıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 12:43
  1. kitap
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    31. Uluslararası çocuk resim yarışması ödülleri verildi
    1. 31. Uluslararası çocuk resim yarışması..
    2. "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği..
    3. Tasarruf ve üretim birbirinden..
    4. Kabil'de bakanlık binasına saldırı
    5. Kırıkkaleli şehidin baba ocağına Türk..
    6. Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası
    7. CK Enerji Boğaziçi Elektrik, ‘Temiz..
    8. Nazilli’de öğretmenlerden beğenilen..
    9. Ecdad mirası vakıfa seküler kanca
    10. Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor ruhu,..
    11. Muğla’nın yüzde 21,8’i çocuk
    12. Başkan Seçer: "Ningbo kenti ile her..
    13. Başkan Özlü’den taziye mesajı
    14. Çocuklar kitapları yaşayarak okuyor
    15. Tropik kelebek bahçesi açılıyor
    16. 15 Temmuz ihanetinin perde arkası..
    17. Kredi kartını müşterisine veren Türk..
    18. Prof. Sezgin: “Bolca yiyip karnımızı..
    19. Düzce nüfusunun yüzde 25,3’ü çocuk
    20. DPÜ’lü 6 öğrenci ve iki mezuna ’Afiş..
    21. İlhan Özer: “İnşallah bu deplasman..
    22. AK Parti, Kayapınar ilçesinde YSK'ye..
    23. Macron’a Ermeni soykırım kararı..
    24. ‘Aşkımızın adı fındık tadı’ oyunu..
    25. Düzce’de mart ayında 523 konut satıldı
    26. Gökçin Aras, Nilüfer Kariyer..
    27. Polisin alkollü sürücüyle alkolmetre..
    28. Binicilikte 23 Nisan heyecanı
    29. Eğitim-Bir-Sen, geleceğin..
    30. CHP’de istifa
    Pervin Buldan tehdit etti, Kılıçdaroğlu devreye girdi
    Pervin Buldan tehdit etti, Kılıçdaroğlu devreye girdi
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek

    Günün Karikatürü

    20 Nisan 2019
    Çarpıcı iddia: Darbeci Sudan ordusu Türkiye'ye mühlet verdi!
    Çarpıcı iddia: Darbeci Sudan ordusu Türkiye'ye mühlet verdi!
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!