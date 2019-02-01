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"Kutup Girdabı" ABD'de 21 can aldı

ABD'yi çarşamba gününden bu yana esir alan ve "Kutup Girdabı" adı verilen soğuk hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e çıktı- Chicago'daki bir hastane yetkilisi, donma nedeniyle 50 kişiyi tedavi ettiklerini, bazı kişilerin uzuvlarını kaybedebileceğini belirtti- Ülke genelinde hava sıcaklığının hafta sonu artması bekleniyor

01 Şubat 2019 Cuma 18:58
"Kutup Girdabı" ABD'de 21 can aldı

NEW YORK (AA) - ABD'yi çarşamba gününden bu yana esir alan ve "Kutup Girdabı" adı verilen soğuk hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Ülkeye son 25 yılın en soğuk günlerini yaşatan "Kutup Girdabı"ndan yaklaşık 250 milyon kişi etkilenirken soğuk hava ve yol açtığı olumsuz koşullar nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti.

CNN'e konuşan Chicago'daki bir hastane yetkilisi, donma nedeniyle 50 kişiyi tedavi ettiklerini, bu kişilerden bazılarının uzuvlarını kaybedebileceğini söyledi. Yetkili, hastaneye başvuran hastaların yarısının evsiz kişiler olduğunu vurguladı.

ABD'de hava sıcaklıklarının hafta sonu yükseleceği tahmin edilirken uzmanlar soğuk havada dışarıda uzun süre kalınmaması uyarısında bulundu.

"Kutup Girdabı" nedeniyle ABD'nin bazı eyaletlerinde hava sıcaklıkları eksi 30'lara kadar düşmüş, Chicago Nehri, Michigan Gölü ve Hudson Nehri buz tutmuştu.

Soğuk havalar nedeniyle Illionis, Minnesota gibi eyaletlerde afet durumu ilan edilmiş, resmi daireler tatil olmuştu.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 18:58
  1. ABD
  2. Kutup girdabı
  3. Soğuk havalar

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