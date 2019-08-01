0553 313 94 23

Kutunun içinde bebek cesedi bulundu

Gaziantep’te kaldırımın üzerine bırakılmış bir kutunun içerisinden bir haftalık bebek cesedi çıktı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:50
Kutunun içinde bebek cesedi bulundu

Gaziantep’te kaldırımın üzerine bırakılmış bir kutunun içerisinden bir haftalık bebek cesedi çıktı.


Edinilen bilgiye göre, 25 Aralık Mahallesi Hamdi Kutlar Caddesi’nde kaldırıma bırakılmış bir kutuyu açan vatandaşlar, içerisinde bebek olduğunu gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, bebeğin ölü olduğunu belirledi. Yaklaşık bir hafta önce normal bir şekilde doğduğu belirlenen erkek bebeğin kimliğini tespit etmek için araştırma başlatan ekipler, bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığını bulabilmek için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor. Ceset, olay yeri incelemesinin ardından savcının talimatıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Valiliği’nden düzensiz göçmenlere ilişkin açıklama
    1. İstanbul Valiliği’nden düzensiz..
    2. Erciş’te bin 580 paket kaçak sigara..
    3. Veba bütün ilçeyi sardı! Giriş ve..
    4. Paletli Yüzme Gençler Dünya..
    5. Ruanda, ebola yüzünden Kongo sınırını..
    6. GÜNCELLEME 2 - Bursa'da aranan çocuk..
    7. Başkan Kılca: "Karatay’da asfaltsız..
    8. Baydilli Karaköprü’yü sokak sokak..
    9. İTO'ya göre fiyat artışları
    10. Büfe hırsızları polisten kaçamadı
    11. Çocuklar dijitalden uzakta doğal..
    12. Yaz Kur’an Kursları arası futbol..
    13. Muş Belediyesi Ağustos Ayı Meclis..
    14. Kütahyalı şehit ailesinden AYM’nin..
    15. Hollandalı turistler Oltu’ya hayran..
    16. Bu 7 belirti varsa şeker hastası..
    17. Şehit ailesinden Anayasa Mahkemesi'ne..
    18. Kuzey Koreli asker Güney'e iltica etti
    19. ANALİZ - ABD-İran geriliminde Haşdi..
    20. Ziya Sözen: “AYM’nin açıkladığı..
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'