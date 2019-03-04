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Kütükcü’den Büyükşehir’e toplu konut teşekkürü

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ tarafından Ardıçlı Bölgesine yapılacak olan toplu konutların bir kısmının da Konya OSB’deki çalışanlara ayrılmasından dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:22
Kütükcü’den Büyükşehir’e toplu konut teşekkürü

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ tarafından Ardıçlı Bölgesine yapılacak olan toplu konutların bir kısmının da Konya OSB’deki çalışanlara ayrılmasından dolayı teşekkür mesajı yayımladı.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımı ile protokolü imzalanan bin 57 konutluk Ardıçlı Toplu Konut Projesi’nin hayırlı olmasını dileyen Kütükcü, "Konya Organize Sanayi Bölgemizdeki çalışanlarımızın konut ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte uzun süredir çalışmalar yapıyorduk. Bu bağlamda protokolü imzalanan bin 57 konutluk Ardıçlı Toplu Konut Projesi’ndeki konutların bir kısmının da Konya OSB’deki çalışanlarımıza ayrılması bizleri ve çalışanlarımızı son derece mutlu etmiştir. Bu projenin hayata geçmesinde büyük emekleri bulunan hemşehrimiz Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a, TOKİ yetkililerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, bu projenin kapsamı genişletilerek, önümüzdeki dönemde daha fazla OSB çalışanımızın toplu konut imkanından yararlanması sağlanacaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:22
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