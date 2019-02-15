’Kutu Kutu Pençe’ projesiyle farkındalığa imza attılar

Tokat’ta özel çocuklar, ’Kutu Kutu Pençe’ projesi kapsamında hayvanseverlerin bağışları ile yaptırılan kedi evlerini boyayarak farkındalığa imza attı.

Tokat Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Görsel Sanatlar Merkezi Öğretmeni Deniz Paktaş ile Özel Eğitim Öğretmeni Bahtışen Yetgin ’Kutu Kutu Pençe’ projesi başlattı. Sosyal medya hesaplarında duyurdukları projeye kısa sürede yoğun ilgi gösteren hayvanseverlerin bağışları ile marangoz atölyesinde 50 adet kedi evi yaptırıldı. Yaptırılan kedi evleri Özel Eğitim Uygulama Okulunda özel çocuklar tarafından düzenlenen etkinlikle boyandı. Otizmli çocuklar kedi evlerini renklendirirken yaşadıkları sevinç objektiflere yansıdı.

Proje Koordinatörü Deniz Paktaş, özel çocuklara hayvan sevgisini aşılamak adına sosyal medya hesapları üzerinden başlattıkları kampanyaya kısa sürede destek geldiğini kaydetti. Toplanan bağışlarla bir marangoza kedi evi yaptırdıklarını ifade eden Paktaş, "Kedilerimize başlarını sokacak sıcacık bir yuva vermek, farkındalık oluşturmak adına ’Kutu Kutu Pençe’ projesini başlattık. Projeye başlarken bu kadar büyük kitlelere ulaşacağımızı düşünmedik açıkçası. Büyük bir kampanya başlatıldı farkındalık oluşturma adına özel çocuklarımıza hayvan sevgisi oluşturmak adına büyük bir adım atmış olduk. 50 adet kedi evini özel çocuklar anne ve babaları ile düzenlediğimiz etkinlikte boyadılar. Kedi evleri şehirde belirli noktalara yerleştirilecek. Bu anlamda tüm hayvanseverlere teşekkür ediyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Eraslan ile Özel Eğitim Merkezi Müdürü Tuncay Arslan, etkinlikte çocuklarla yakından ilgilenerek projeyi önemsediklerini, çocuklara önemli kazanımlar sağladığını kaydetti. Hayvanseverler Filiz Ayna Kaymaz ile Leyla Çetin ise projeyi desteklerini, yapılan etkinliğin oldukça anlamlı olduğunu söyledi.