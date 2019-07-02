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KUTSO’dan iş birliği çağrısı

31 Mart yerel seçimleri sonrası tekrar İl Genel Meclisi Başkanlığına seçilen Musa Yılmaz’a ziyaretler devam ediyor.

02 Temmuz 2019 Salı 11:02
KUTSO’dan iş birliği çağrısı

31 Mart yerel seçimleri sonrası tekrar İl Genel Meclisi Başkanlığına seçilen Musa Yılmaz’a ziyaretler devam ediyor. İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz’a son olarak KUTSO Başkanı İsmet Özotraç ve yönetim kurulu üyeleri makamında nezaket ziyaretinde bulundular.


Ziyaret de KUTSO Başkanı İsmet Özotraç, İl Genel Meclisi Başkanlığı seçiminde güven tazeleyerek görevine devam eden Musa Yılmaz’ı tebrik edip çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, KUTSO Başkanı İsmet Özotraç ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.


Ziyaret esnasında Kütahya’nın temel sorunları, İl Özel İdare’nin, tarım, turizim ve hayvancılık üzerine yaptığı çalışmalar ve OSB’lerin son durumu ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:02
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