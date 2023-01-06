Kutsal topraklarda Şia güçleniyor... Suudi yönetimi Hz. Ayşe'ye hakaret eden Şii imamı Mekke'de ağırladı!

Kendisini "imam" olarak tanıtan ve İslam karşıtı çıkışlarıyla bilinen Şii Muhammed Tevhidi Mekke'de ağırlandı.

Modernist ve reformist görüşleriyle gündem olan İran asıllı Şii isim, kendisini "imam" olarak tanıtıyor ve Müslümanlara yönelik eleştiriler ileri sürüyor.

Tevhidi daha önce Sahih-i Buhari'nin yasaklanması talebiyle gündem olmuştu. Tevhidi, Filistin'in Yahudilere ait olduğu, camilere sınırlama getirilmesi ve burkanın yasaklanması gerektiği gibi görüşler ileri sürüyordu. Şii imam aynı zamanda Hz. Ayşe'ye hakaretler etmişti.

Muhammed Tevhidi geçtiğimiz gün Suudi Arabistan tarafından Mekke'de ağırlandı.

Suudi yönetiminin en üst düzey din adamlarından Rabıta Teşkilatı Başkanı Muhammed el İsa, kendisini "barış imamı" olarak tanıtan ve Batıcı-seküler tutumuyla öne çıkan İranlı Şii Muhammed Tevhidi'yi Mekke'de ağırladı.

Tevhidi'nin Suudi Arabistan'ın ABD yanlısı tutumuna, dinde reform girişimlerine ve "terör karşıtı" politikalarına destek olduğu biliniyor.

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Suudi Arabistan'ın Mekke gibi İslam dünyasının merkezi konumundaki bir şehirde Muhammed Tevhidi'yi ağırlaması tepki çekti.

Sosyal medyada kullanıcılar Suudi yönetimine eleştirilerde bulundu.

Kaynak: Mepa News