Kutsal topraklarda 21 Türk hacı adayı vefat etti İlk hacı kafilesinin yola çıktığı 5 Temmuz'dan bu yana kutsal topraklarda 21 hacı adayı hayatını kaybetti

MEKKE (AA) - Türkiye'den ilk hacı kafilesinin yola çıktığı 5 Temmuz'dan beri kutsal topraklarda 21 hacı adayı vefat etti.

Diyanet Mekke Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Rıdvan Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'den ilk kafilenin kutsal topraklara geldiği 5 Temmuz'dan bu yana 21 hacı adayının hayatını kaybettiğini söyledi. Vefatların yarısının kalp krizi nedeniyle meydana geldiğini ifade eden Yalçın, ölümlerin en çok 60-70 yaş grubu aralığında gerçekleştiğini kaydetti.

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