0553 313 94 23

Kutsal topraklarda 201 Endonezyalı hacı hayatını kaybetti

Endonezya'dan kutsal topraklara giden 201 hacının hayatını kaybettiği açıklandı. Hacılardan 133'ü Mekke'de, 27'si Medine'de ölürken diğer hacılar çeşitli bölgelerde can verdi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 20:23
Kutsal topraklarda 201 Endonezyalı hacı hayatını kaybetti

Kutsal topraklara giden Endonezyalı hacılardan 201'inin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Endonezya Din İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kutsal topraklara giden hacılardan 201'i hayatını kaybetti.

Hacılardan 133'ü Mekke'de, 27'si Medine'de, 24'ü Mina'da, 8'i Arafat'ta, 6'sı Müzdelife'de, 3'ü ise havalimanında öldü.

Dünyanın en yoğun Müslüman toplumuna sahip Endonezya'da, her yıl 221 bin kişi, hacı olmak için kutsal topraklara gidiyor

 
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 20:23
  1. hacı kafilesi
  2. hac
  3. Endonezya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yemen Başbakanı Dağr'dan BM'nin raporuna ilişkin açıklama
    1. Yemen Başbakanı Dağr'dan BM'nin..
    2. BM: İdlib'de asıl endişemiz siviller
    3. UEFA yılın futbolcusunu belirledi!
    4. İstanbul'da sıcak anlar! Polise..
    5. Kanada tarihinin en büyük orman..
    6. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Mehmet..
    7. BM özel temsilcisinden İdlib..
    8. 2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    9. Üniversite tercih sonuçları ne zaman..
    10. İyi Parti il başkanı konuştu: Doku..
    11. Karabükspor'dan lisans açıklaması
    12. YKS tercih sonuçları Üniversite..
    13. İsrail'den kritik Suriye açıklaması!
    14. ABD Başkanı Trump açıkladı: İyi..
    15. Bademcik iltihabına doğal çözümler
    16. Mide yanmasının nedenleri nelerdir?
    17. 2018 YKS tercih sonuçları saat kaçta..
    18. K vitamini hangi besinlerde bulunur?
    19. Kutsal topraklarda 201 Endonezyalı..
    20. Kilo almak isteyenlere uzmanından..
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bilgisayar oyununda Osmanlı'ya büyük hakaret!
    Bilgisayar oyununda Osmanlı'ya büyük hakaret!
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?