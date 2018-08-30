Kutsal topraklarda 201 Endonezyalı hacı hayatını kaybetti
Endonezya'dan kutsal topraklara giden 201 hacının hayatını kaybettiği açıklandı. Hacılardan 133'ü Mekke'de, 27'si Medine'de ölürken diğer hacılar çeşitli bölgelerde can verdi.30 Ağustos 2018 Perşembe 20:23
Kutsal topraklara giden Endonezyalı hacılardan 201'inin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Endonezya Din İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kutsal topraklara giden hacılardan 201'i hayatını kaybetti.
Hacılardan 133'ü Mekke'de, 27'si Medine'de, 24'ü Mina'da, 8'i Arafat'ta, 6'sı Müzdelife'de, 3'ü ise havalimanında öldü.
Dünyanın en yoğun Müslüman toplumuna sahip Endonezya'da, her yıl 221 bin kişi, hacı olmak için kutsal topraklara gidiyor
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