Kutsal emanetler Karacabey’e teslim edildi 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104.

18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen 22.Zafer Koşusu sürüyor. Gelibolu yarımadasından yola çıkan kutsal emanetler, Bandırmalı atletler tarafından Karacabeyli atletlere teslim edildi.

Cumhuriyet alanındaki törene Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan katıldı. Çanakkale Zaferi konulu şiir okundu. Daha sonra Karacabey Ortaokulu Halk Dansları Topluluğu gösteri düzenledi. Son olarak Gelibolu Yarımadası’ndan getirilen deniz suyu, toprak ve Türk bayrağı Karacabey gençliğine teslim edildi. Karacabey’den teslim alınan emanetler Bilecik Valiliği’ne iletilmek üzere Bozüyük Kaymakamlığı’na teslim edilecek. Oradan da sırasıyla Eskişehir’e ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edilmek üzere Ankara’ya ulaştırılacak.

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