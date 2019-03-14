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Kutsal emanetler Bilecik’e ulaştı

Çanakkale-Ankara 22.

14 Mart 2019 Perşembe 11:19
Kutsal emanetler Bilecik’e ulaştı

Çanakkale-Ankara 22. Zafer Koşusu kapsamında, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası’ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Eskişehir’e gönderilmek üzere Bilecik Valisi Bilal Şentürk’e teslim edildi.


18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapılan koşuda, emanetleri taşıyan Bursalı sporcuların gelmesi nedeniyle il sınırında tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gelibolu Yarımadası’ndan getirilen deniz suyu, toprak ve Türk bayrağından oluşan kutsal emanetler, valiliğe götürüldü.


Valilik binasında Vali Şentürk’e sunulan emanetler, törenin ardından Eskişehir’in Çukurhisar mahallesine götürülmek üzere Bilecikli atletlerce koşuya devam edildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:19
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