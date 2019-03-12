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Kutsal emanetler Bandırma’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edilmek üzere Çanakkale Gelibolu Yarımadası’ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Çanakkaleli atletler tarafından Bandırmalı atletlere teslim edildi.

12 Mart 2019 Salı 17:55
Kutsal emanetler Bandırma’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edilmek üzere Çanakkale Gelibolu Yarımadası’ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Çanakkaleli atletler tarafından Bandırmalı atletlere teslim edildi.


Biga Gençlik Hizmetleri Spor ilçe Müdürlüğü Atletizm Takımı adına koşan öğrencilerin toprak, su ve Türk bayrağından oluşan kutsal emanetler Biga Denizkent Jandarma Karakol Komutanlığı’na getirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Törenin son bölümünde, Çanakkale’den getirilen kutsal emanetler önce Gönenli atletlerden Gönen Kaymakam Faruk Bekarlar, Bandırma Gençlik Hizmetleri Spor ilçe Müdürü Hüseyin Elüstü’ne deviredildi. Teslim alınan kutsal emanetler Bandırma Kaymakamlığına getirilerek Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar’a teslim aldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:55
  1. doğa

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