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KUTO Başkanı Serdar Akdoğan, Yunanistan başkonsolosunu ziyaret etti

Kuşadası Ticaret Odası(KUTO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ve Meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia ve eşi Nikos Stefanou’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:39
KUTO Başkanı Serdar Akdoğan, Yunanistan başkonsolosunu ziyaret etti

Kuşadası Ticaret Odası(KUTO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ve Meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia ve eşi Nikos Stefanou’ya nezaket ziyaretinde bulundu.


VFS Global Türkiye Genel Müdürü Sertan Arslantürk’ün de eşlik ettiği ziyarette, yaklaşan sezon ile birlikte KUTO binasında geçtiğimiz yıl 01Nisan-31 Ekim tarihleri arasında hizmet veren ve yine 01 Nisan 2019 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlayacak olan vize ofisi ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.


Ziyarette, aynı zamanda vize sorunlarıyla ilgili Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia’ya taleplerini ilettiklerini söyleyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; Geçtiğimiz yıl Oda hizmet binasında açılan VFS Global Vize Ofisinden yaklaşık 1000 kişinin yararlandığını, bunun Kuşadası ve çevre il ve ilçelerinde ikamet eden herkes için büyük kolaylık olduğunu vurgulayarak, vize ofisinin 2019 yılı için de hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.


Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia da, iki halkın ticaret ve turizm aracılığıyla daha fazla yakınlaştığını ve bunun çok önemli olduğunu söyledi ve Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ve Ahmet Miraç Şengel’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:39
  1. doğa

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