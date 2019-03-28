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Kutnu ve Yemeni ustaları öğrencilerle bir araya geldi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Akif Gençler Topluluğu ve Gaziantep Genç Anadolu Aslanları İş Adamları (ASKON) Derneği işbirliğiyle hazırlanan, konuşmacılığını Kutnu Kumaş Ustası Abdulkadir Mekki ile Yemeni Ustası Orhan Çakıroğlu’nun yaptığı Yöresel İzlerin Mimarları Paneli öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

28 Mart 2019 Perşembe 12:13
Kutnu ve Yemeni ustaları öğrencilerle bir araya geldi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Akif Gençler Topluluğu ve Gaziantep Genç Anadolu Aslanları İş Adamları (ASKON) Derneği işbirliğiyle hazırlanan, konuşmacılığını Kutnu Kumaş Ustası Abdulkadir Mekki ile Yemeni Ustası Orhan Çakıroğlu’nun yaptığı Yöresel İzlerin Mimarları Paneli öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.


GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kutnu Kumaş Ustası Abdulkadir Mekki, bir Türk-İslam sentezi olan kutnu kumaşı hakkında öğrencilere bilgi verdiği konuşmasında, "Kutnu, bir devleti temsil eden bayrak ve orduyu temsil eden sancak kumaşıdır.Kutnu, Gaziantep’e özgü yöresel ve yüzyıllardır kullanılan bir kumaştır. Bu yöredeki insanlar eskiden bu kumaşı hayatlarının tüm aşamalarında bulundurdu. Çocukluktan ölene kadar.Kutnu, elbiselik kıyafetlerde, gecelik kıyafetlerde, günlük kıyafetlerde,düğünlerde, yatak olarak, döşek ve minder olarak da kullanılır.Şuanda da vatandaşların kutnu kumaşına ilgisi oldukça iyi” şeklinde konuştu.


Serüvenimiz Hollywood filmleriyle başladı


Yemeninin yapılış aşamasını ve mesleki tecrübelerini katılımcılarla paylaşan Yemeni ustası Orhan Çakıroğlu ise, Orta Asya’ya doğru gidildiğinde bir çok ülkede yemeninin giyildiğini ve halen kullanıldığını söyledi. Çakıroğlu, “Türkiye’de ve yurtdışındaki filmlerin ve yerli dizilerin yemenilerini yaptık. Yaklaşık 8 tane Hollywood yapımı filmin ayakkabısını hazırladık. Bu serüvenimiz Truva ve Harry Potter ile başladı. Ardından 300 Spartalı 2 filminin yemenileriyle devam etti. Ayrıca mesleğimi severek yapıyorum ve bundan dolayı da unutulmaya yüz tutmuş yemeni mesleğini canlandırmak için yeni renk ve modellerle mesleği yeniden canlandırmaya çalışıyorum” diye konuştu.


Gaziantep Genç ASKON Şube Başkanı Ahmet Ercan Kılıç ise, bugün bir yanımızda savaş varken, dünyada ekonomik sıkıntılar yaşanırken Gaziantep, organizesiyle, çarşısıyla, kültürel değerleri ve turizmi ile kendi ayakları üzerinde duran bir şehir olduğunu söyledi.Panelin sonunda Gaziantep Genç ASKON Şube Başkanı Ahmet Ercan Kılıç, Kutnu Kumaş Ustası Abdulkadir Mekki ile Yemeni Ustası Orhan Çakıroğlu’na hediye takdim etti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:13
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