Kutlu Şahlanış Gecesi’nde Cumhur İttifakın gövde gösterisi

Bilecik’te Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Kutlu Şahlanış Gecesi’nde Cumhur İttifakı tarafından birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programda il, ilçe ve beldelerden gelen yüzlerce kişi salonu doldurdu. Yoğun katılım ve ilginin olduğu programa AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanı Mehmet Karuk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Ülkü Ocakları İl Başkanı Fatih Yaşar, çevre il ve ilçelerden ülkü ocakları başkanları, belde ve ilçe belediye başkanı adayları ve çok sayıda konuk katıldı.

Ülke ve millet için birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda konuşan Ülkü Ocakları İl Başkanı Fatih Yaşar, katılımcılara teşekkür ederek, düzenlenen program hakkında bilgi verdi.

“Burada ülkemiz ve milletimizin birlik beraberlik tablosu var”

Programda konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, millet için birlik ve beraberlik tablosu olduğunu ifade ederek, “Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisinin değerli Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli tarafından ülkemiz siyasetine kazandırılan Cumhur ittifakının üyeleri olarak Bilecik Ülkü Ocakları İl Başkanlığının düzenlediği programda bir araya geldik. Önce millet önce memleket dedik. Her fırsatta cennet vatanımız Türkiye’miz ile aziz milletimize karşı kötü Emel besleyenlere karşı birlik ve beraberlik tablosu çizdik. Cenabı Allah bu birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Cumhurun yolundan cumhurun emrinden ve cumhurun menfaatinden ayrı düşürmesin. Ülkü Ocakları İl Başkanı kardeşim Fatih Yaşar ve tüm ülküdaşlarımıza tertipledikleri program sebebiyle teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan düzenlenen etkinlik Alı Kınık tarafından konser verilmesinin ardından, konser sonunda Belediye Başkanı Nihat Can ve Bilecik Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Yaşar, Sanatçı Ali Kınık’a çeşitli hediyeler takdim etmesinin ardından sona erdi.