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Kutlu, öğrencilere profesyonel yaşamda başarılı olmayı anlattı

Standard Profil Grubu, Düzce Üniversitesi’nde düzenlenen Kariyer ve Ekinoks Günleri’nde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:24
Kutlu, öğrencilere profesyonel yaşamda başarılı olmayı anlattı

Standard Profil Grubu, Düzce Üniversitesi’nde düzenlenen Kariyer ve Ekinoks Günleri’nde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Düzenlenen panelde konuşan Düzce Fabrikası İnsan Kaynakları Müdürü Bircan Kutlu, öğrencilere profesyonel yaşamda başarılı olmanın sırlarını anlattı.


Düzce Çalışma ve İş Kurumu öncülüğünde düzenlenen “Kariyer ve Ekinoks Günleri” etkinliği başladı. Düzce Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Topluluğu ev sahipliğinde yapılan kariyer etkinliğinin ilk gününde açılış konuşmalarını Vali Zülkif Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Çalışma ve İş-Kurumu İl Müdürü Ferhat Acar yaptı.


Düzce protokolünün açılış konuşmaları sonrasında düzenlenen panele Standard Profil adına Düzce Fabrikası İnsan Kaynakları Müdürü Bircan Kutlu katıldı. Kutlu paneldeki konuşmasında üniversite öğrencilerine, mezun olduktan sonra atılacakları profesyonel yaşamda başarıyı yakalamak için nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı. Bircan Kutlu, konuşmasında, öğrencilere iletişim becerileri, iş bulma sürecinde yaşanan sıkıntılar, karşılarına çıkacak problemlerde ne gibi adımlar atmaları gerektiği gibi konularda bilgi ve deneyimlerini aktardı.


İnsan Kaynakları Müdürü Kutlu, “Standard Profil olarak amacımız, üniversite-sektör iş birliğini artırarak, geleceğin işgücünü oluşturacak bugünün öğrencilerine kariyer basamaklarında emin adımlarla ilerlemelerini sağlayacak önerilerde bulunmak, onların öz güvenlerini yükseltecek desteklerde bulunarak başarılarına katkı sunmaktır” diye konuştu. Profesyonel yaşamda başarılı olmanın belli ölçütleri olduğunu söyleyen Kutlu, öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri gereken bu üç alanı hedef odaklılık, farkındalık ve yılmadan çalışmak olarak tanımladı.


Kutlu öğrencilere, “Fırsatlara odaklanın, vazgeçmeyin, doğru hedefler belirleyin, etki alanınızı bilin, iletişim, iş birliği ve insan odağınızda olsun, inanın, isteyin ve çok çalışın” tavsiyelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:24
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