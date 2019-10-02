Kutlu dâvâya anlamlı destek

İstanbul’da düzenlenen Kudüs Üniversitesi tanıtım programı kapsamında farklı üniversitelerden öğrenciler bir araya geldi. Eminevim’in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İmad Ebu Kisik, Kudüs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muntasam Hamdan, İstanbul Merkez Valisi Süleyman Kahraman, AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM İdare Amiri ve Türkiye Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Ömer Faruk Korkmaz, Eyüp Sultan Müftüsü Mustafa Mesten, Somali Türk Sima Başkanı Prof. Dr. Muhammet Mai, Eminevim Türkiye Satış Direktörü Mustafa Şahin, Eminevim İstanbul Avrupa Bölge Müdürü Yusuf Emre Tanış katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Eminevim Türkiye Satış Direktörü Mustafa Şahin, organizasyona katılmaktan ve ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, eğitim camiasında hayırlı işlere imza atanlara desteklerinin süreceği mesajını verdi. AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM İdare Amiri ve Türkiye Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan ise Kudüs Üniversitesi’nin yönetici ve öğrencilerini gayretlerinden dolayı kutladı ve kutlu dâvâ yolunda başarılar diledi. Kudüs Üniversitesi öğrencilerinin Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerle diyaloglarının kuvvetlenmesinin amaçlandığı toplantıda üniversiteler arası iş birliği için istişare yapıldı ve sonunda da hayır duaları eşliğinde temenniler dile getirildi.