0553 313 94 23

Kütahya’ya ikinci hanımlar lokali

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Devlet Hatun Hanımlar Lokali’nde incelemelerde bulundu.

22 Şubat 2019 Cuma 11:22
Kütahya’ya ikinci hanımlar lokali

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Devlet Hatun Hanımlar Lokali’nde incelemelerde bulundu.


Kütahya Belediyesi tarafından hanımlara özel olarak ikincisi inşa edilen Devlet Hatun Hanımlar Lokali’nden incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, lokalin önümüzdeki günlerde açılarak halkın hizmetine sunulacağını söyledi.


Devlet Hatun Hanımlar Lokali’nde; aerobik salonu, fitness salonu, kafeterya ve kış bahçesi, giyinme odası, yüzme havuzu, şok havuzu, sauna, Türk hamamı, masaj salonu, kuaför ve güzellik salonu, kreş, içerisinde masa tenisi, bilardo, satranç ve hava hokeyi bulunan oyun salonu, lokalin birinci katında ise; resim ahşap boyama kurs dersliği, yemek kurs dersliği, ebru dersliği, yabancı dil kurs dersliği, mescit, konferans ve toplantı salonu gibi birçok faaliyet gerçekleştirilebilecek. Ayrıca Devlet Hatun Hanımlar Lokalinin en alt katı ise otopark olarak hizmet vereceği belirtildi.


Saraçoğlu’nun inceleme gezisine Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli ve Ali İhsan Ertaş ile birim müdürleri eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Geçen yıl 129 bin 787 terör operasyonu yaptık"
    1. "Geçen yıl 129 bin 787 terör..
    2. Marsh’tan Türkiye’deki 50’nci yılında..
    3. Hindistan’da sahte içkiden 17 kişi öldü
    4. Başkan Çalışkan’dan gazilere ve şehit..
    5. “Geç kalma lüksümüz yok”
    6. Vergi Müfettişleri Derneği İzmir..
    7. MEB'den özel okul tabelalarına düzenleme
    8. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi..
    9. Turkcell’den yatırım atağı
    10. Hindistan Yüksek Mahkemesinden..
    11. Akhisar’da kaçak dökülen molozlar..
    12. Cezayir'de muhalefetin en güçlü ortak..
    13. ANALİZ - Batı'da imajı bozulan MbS..
    14. ‘13. Uluslararası Robot Yarışması’..
    15. Bursa'da baltayla işlenen cinayetle..
    16. Elektrikte "tarımsal faaliyetler..
    17. Başkan Uğurlu’dan mahallelere çıkarma
    18. Çin: "Venezuela’nın insani yardıma..
    19. Altay’ın gözü 3. galibiyette
    20. Kuzey Kore'den uluslararası örgütlere..
    21. Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu acil..
    22. “Dolar düştükçe havayı bozmaya..
    23. Erkek Milli Takım judokaların Japonya..
    24. Katil zanlısı 10 yıl sonra yakalandı
    25. Peugeot Sport Engineered 508 Concept..
    26. Ataevler’de sorunsuz dönüşüm
    27. Büyükçekmece Basketbol Serhat Şehit..
    28. 'Kocamaz DP'den de aday olamaz'
    29. Kangal Belediye Başkanı Öztürk,..
    30. Batum Başkonsolosu Makbule Koçak’tan..
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...