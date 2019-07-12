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Kütahya’ya 646 kamu yatırımı projesi

2019 yılı 3.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:25
Kütahya’ya 646 kamu yatırımı projesi

2019 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.


Toplantıya; Vali Yardımcısı Mustafa Güney, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Seyfettin Uysal, bölge ve il müdürleri katıldı.


Yatırımların merkezi ve yerel düzeyde takip, izleme ve koordinasyonu amacıyla Cumhurbaşkanlığının 100 günlük Eylem Planı içerisinde yer alan İl Yatırım Takip Sistemi’nin (İLYAS) hayata geçirildiğini belirten Vali Ömer Toraman, sistemin İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarının işleyişinde ve yönetiminde aktif olarak kullanılacağını söyledi.


İLYAS verilerine göre 2019 yılı yatırım programında il genelinde 646 kamu yatırım projesi yer aldığına değinen Vali Toraman, “2019 yılında uygulanan projeler için toplam 833,9 milyon TL’lik yatırım öngörülmüş ve toplamda 308,8 milyon TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 40’a tekabül etmektedir. Projelerden 91’i tamamlanmış, 83’ü ihale aşamasında, 11’inin ihalesi yapılmış olup, 15 adedinin yer teslimi yapılmış, 3 adedi tasfiye edilmiş, 245’i devam etmekte” dedi.


Vali Ömer Toraman’ın açış konuşmasının ardından bölge ve il müdürleri yatırımlar hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:25
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