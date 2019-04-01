Kütahya’nın yeni Belediye Başkanı Alim Işık oldu Kütahya’da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Kütahya’nın yeni Belediye Başkanı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Alim Işık oldu.

Kütahya’da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Kütahya’nın yeni Belediye Başkanı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Alim Işık oldu.

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