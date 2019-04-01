Kütahya’nın yeni Belediye Başkanı Alim Işık oldu

Kütahya’da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Kütahya’nın yeni Belediye Başkanı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Alim Işık oldu.
01 Nisan 2019 Pazartesi 07:03
Kütahya’da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Kütahya’nın yeni Belediye Başkanı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Alim Işık oldu.
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 07:03
YORUM YAZ