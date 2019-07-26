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Kütahya’nın kardeş şehri Pecs ile iş birliği

Kütahya Belediyesi ve Macaristan Pecs Belediyesi Şehir Eşleştirme Programı projesi kapsamında Uluslararası Çalıştay düzenlendi.

26 Temmuz 2019 Cuma 12:54
Kütahya’nın kardeş şehri Pecs ile iş birliği

Kütahya Belediyesi ve Macaristan Pecs Belediyesi Şehir Eşleştirme Programı projesi kapsamında Uluslararası Çalıştay düzenlendi.


Avrupa birliği ve Merkezi İhale Finans birimi hibe fonları uygulanan Kütahya Belediyesi ve Macaristan Pecs Belediyesi Şehir Eşleştirme Programı projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Çalıştay tarihi Germiyan Sokağı’nda yer alan Hanedan Konağı’nda başladı.


Kütahya’nın 1975 yılından beri kardeş şehri olan Macaristan’ın Pecs şehri ile Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı” kapsamında desteklenen “İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Kültür ve Yaratıcılık” Projesi kapsamında ortak vizyon ve hedef belirleme amacıyla her iki şehrin temsilcileri bir araya geldi.


Uluslararası Çalıştay da şehri Kütahya Belediyesi, KÜTAV, Zafer Kalkınma Ajansı, KÜSAD, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, Çiniciler Odası, Altıneller Derneği, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Kütahyalı Çini sanatçılarından oluşan 30 kişilik bir ekip temsil etti.


Çalıştayın açılış oturumunda Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık katılımcılara hitap etti.


Işık, "2 gün sürecek bu buluşmada şehir eşleştirme hibe programı kapsamında bir araya gelen değerli uzmanlar, tarihi yerleri canlandırmak ve yeni kültürel alt yapı kurma adına kümelenme mal ve hizmetlerin dolaşımı, şehirlerin marka değerinin arttırılması amacıyla neler yapılması gerektiği, üniversiteler ve odalar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, sanatçı veya sanatçı organizasyonları iş birliğiyle sivil toplum kuruluşlarının karar verme süreçlerine sivil katılımın arttırılması gibi konular ele alınacak" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 12:54
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