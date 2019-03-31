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Kütahya'nın Emet ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hüseyin Doğan kazandı.

31 Mart 2019 Pazar 21:29
Kütahya'nın Emet ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hüseyin Doğan kazandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hüseyin Doğan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hüseyin Doğan 2 bin 947, DP adayı Mustafa Koca bin 993, MHP adayı Halil Tuna 520 oy aldı.

-Doğan'ın öz geçmişi-

Hüseyin Doğan, 1982 Emet'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Emet 'te, lise öğrenimini Emet Sağlık Meslek Lisesinde tamamlayan Doğan, Uludağ Üniversitesi Karacabey Yüksek Okulu ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi mezunu. İlçe Belediye Meclis Üyeliği, İlçe Yerel Yönetimler ve Tanıtım ve Medya Başkanlığı, İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe SKM ve Emet İlçe Başkanlığı görevlerini yürüten Doğan, Emet'te Serbest Veteriner Hekim olarak çalışmaktadır. Orta düzeyde İngilizce bilen Doğan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 21:29
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