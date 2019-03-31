Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Şemsettin Akağaç kazandı.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Şemsettin Akağaç kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Şemsettin Akağaç 289, CHP adayı Zekeriya Yılmaz 272, MHP adayı Niyazi Tezcan 262 oy aldı. - Akağaç'ın özgeçmiş Şemsettin Akağaç, 1957 Altıntaş'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Dumlupınar ilçesinde, lise öğrenimini Gerede İmam- Hatip Lisesinde tamamlayan Akağaç, Ankara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Dumlupınar Üniversitesinde 12 yıl memur, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde 10 yıl fakülte sekreteri olarak görev yapan, Almanca ile İngilizce bilen Akağaç, evli ve 2 çocuk babası.

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